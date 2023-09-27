المولد النبوي في الموروث الشعبي ضمن فعاليات ثقافة الفيوم

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان ''المولد النبوي في الثقافة الشعبية''، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف.

تحدث الأديب أحمد قرني، عن أبرز مظاهر الثقافة الشعبية احتفالا بالمولد النبوي ومنها تبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء، وشراء عروس المولد، تلى ذلك ورشة رسم للفنانة مروة السيد، وفقرة رسم على الوجه وعدد من المسابقات الترفيهية والثقافية إشراف حسناء ربيع.

حياة نجيب محفوظ

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ندوة بعنوان ''الرواية اللاتينية المعاصرة''، تحدث خلالها كل من الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي، والروائي محمد جمال الدين، عن المدرسة الواقعية السحرية ونشأتها وتطورها في أمريكا اللاتينية، إلى جانب استعراض ومناقشة بعض الأعمال الأدبية.

أعقب ذلك لقاء تحدث خلاله محمد شاكر عن حياة الأديب العالمي نجيب محفوظ وأبرز أعماله، وفي الختام تم مناقشة أعمال الشعراء من الشباب الموهوبين، منها ''ضوء القمر، عتاب، العشق الصامت''، بمشاركة كل من أسامة سند، كريم سليم، وعبد الكريم عبد الحميد.