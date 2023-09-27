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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلان عن قائمة الفائزين بجائزة الإعلام العربي 2023.. تعرف عليهم

صدى البلد

شهد منتدى الإعلام العربي، الذي انطلقت فعاليات دورته الحادية والعشرين في دبي أمس الثلاثاء، إعلان أسماء الفائزين بجائزة الإعلام العربي 2023، وتوزيع الجوائز التي تُمنح في ثلاثة مجالات هي، جائزة الصحافة العربية، والمنصّات الرقمية، والإعلام المرئي.

 

وأقيم حفل توزيع الجوائز برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.ظ

 

 قائمة الفائزين بجوائز الإعلام العربي

 

أحمد دياب من صحيفة الأهرام العربي بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

جمال جوهر من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

مجدي أبو الفتوح من صحيفة الشروق المصرية بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

أسماء الشامسي من مجلة ماجد بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

صحيفة هسبريس الإلكترونية بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

الكاتبة سوسن الأبطح بجائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحفي.

الدكتور محمد الرميحي بجائزة شخصية العام الإعلامية.

بوابة أرقام المالية بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

منصة " FilGoal" بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

برنامج "الصباح مع صبا" بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

برنامج "أحمر بالخط العريض" عن فئة أفضل برنامج اجتماعي.

برنامج "على خطى العرب" عن فئة أفضل برنامج ثقافي.

فيلم "ذاكرة الرمال" عن فئة أفضل عمل وثائقي.

برنامج "في المرمى" عن فئة أفضل برنامج رياضي.

الكاتبة سوسن الأبطح بجائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحفي.

ويقام منتدى الإعلام العربي في دورته الـ21 في دولة الإمارات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستمر خلال الفترة من 26-27 سبتمبر الجاري بمدينة جميرا- دبي.

ويشارك خلال الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة نحو 3000 شخص من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

جائزة الإعلام العربي منتدى الإعلام العربي جائزة الصحافة العربية الامارات محمد بن راشد آل مكتوم

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