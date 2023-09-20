رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

أعلنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، عن نجاح بلادها في إدراج موقع أريحا القديمة (تل السلطان) في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفقًا لوكالة "رويترز".

جلسة لجنة التراث العالمي

وأوضحت معايعة أن هذا الإنجاز تم تحقيقه خلال جلسة لجنة التراث العالمي التي عُقدت في الرياض، في دورتها الخامسة والأربعين، مما يجعل لدى فلسطين الآن خمسة مواقع مسجلة رسميًا على قائمة التراث العالمي.

تراث فلسطين

وأكدت "معايعة" أهمية هذا القرار، مشيرة إلى أن الموقع يعد جزءًا أساسيًا من التراث الفلسطيني المتنوع، بالإضافة إلى أهميته العالمية كأقدم مدينة محصنة في العالم، والتي تستحق أن تكون أحد مواقع التراث العالمي.

وشددت الوزيرة على التعاون بين جميع الجهات المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك وزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى اليونسكو، بالإضافة إلى بلدية أريحا والخبراء المحليين والدوليين، وجميع الأشخاص الذين ساهموا في إعداد ملف الترشيح.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفقًا لوكالة "وفا"، أن هذا القرار يعزز إثبات وجود الشعب الفلسطيني الأصيل في أرضه، واستمراره على مر العصور، ويشكل شهادة عالمية على إحدى أقدم المجتمعات في العالم.

قيمة عالمية

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يؤكد القيمة العالمية الفريدة للموقع ولفلسطين بشكل عام، ويكشف عن الأصول التاريخية والجمالية والإثنولوجية والأنثروبولوجية للشعب الفلسطيني، ويؤكد حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها ومواقعها التراثية، وفقًا لاتفاقية الحفاظ على التراث العالمي عام 1972.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على فلسطين ومواقعها التراثية من التخريب المتعمد الذي يتعرض له من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتحديات الأمنية الأخرى. وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل العمل على تعزيز الوعي العالمي بالتراث الفلسطيني وحمايته، وتعزيز السياحة المستدامة في الأراضي الفلسطينية.

هوية فلسطين

من جانبه، رحب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإدراج موقع أريحا القديمة في قائمة التراث العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز الهوية الفلسطينية ويؤكد وجود الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية. ودعا عباس إلى حماية التراث الفلسطيني والاستفادة منه في تطوير السياحة وتعزيز الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.

ما هو موقع تل السلطان؟

تل السلطان، المعروف أيضًا بأريحا القديمة، هو موقع تاريخي فريد يعود إلى أكثر من 8000 عام، ويُعتبر أقدم مدينة زراعية محصنة في العالم. يتميز هذا الموقع بأهميته العالمية كنموذج معماري للعصور القديمة.

يتكون تل السلطان من 29 طبقة تاريخية تحمل آثار حضارات قديمة متعددة، بالإضافة إلى مبانٍ معمارية رائعة، مثل المبنى الدائري المعروف بـ "البرج"، الذي يُعتبر تحفة معمارية فريدة.

ويقع هذا الموقع في الجزء السفلي من سهل وادي الأردن، على بُعد 10 كيلومترات شمال البحر الميت و2 كيلومترات شمال مدينة أريحا. ويمتد تحت سطح البحر بعمق 250 مترًا. تُعد أريحا القديمة أيضًا أدنى نقطة في العالم وأقدم مدينة، وتُمثّل تاريخًا حضاريًا طويلًا ومتنوعًا.