الرئيس الجزائري يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن مجلس الأمن ضعف في القيام بدوره الأساسي في حفظ الأمن العالمي، مؤكدًا أنه حان الوقت للتفكير في تعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء أسس التعاون العالمي.

ودعا تبون في خطابه أمام رؤساء وقادة دول العالم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إصلاح الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بما يجعلها أكثر شفافية وعدلًا.

وطالب بوقف الإجرءات الأحادية غير القانونية وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

ولفت "لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، داعيًا إلى نظام دولي جديد قائم على المساواة.

وأكد دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا مجلس الأمن لإصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين ووقف الأعمال الأحادية.

وجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة، داعيًا الأطراف السودانية لإنهاء حالة الاقتتال وتغليب لغة الحوار.

وأكد أن الجزائر تواصل بذل جهودها لإيجاد حلول سلمية وخاصة في ليبيا.