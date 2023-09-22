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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالات بالمولد النبوي ولقاءات توعوية ضمن أنشطة قصور الثقافة في ديروط والبداري

صدى البلد

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي قصر ثقافة ديروط تحدث الشيخ شحاته جاد المزيني في احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمها القصر عن مواقف في حياة الرسول وعن زوجاته وأبنائه ومسيرة حياته وهجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سبيل الرسالة ونشر الدعوة.

واختتمت فعاليات الاحتفالية ببعض الابتهالات والتواشيح الدينية في حب رسول الله، وذلك بحضور محمود النجار رئيس مجلس مدينة ديروط، وعدد من القيادات التنفيذية ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي ديروط.

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فعاليات توعوية

وفي سياق آخر، وضمن الفعاليات التوعوية المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والتي يقدمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظم قصر ثقافة البداري، ملتقى حواري للشباب، بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" وذلك بمقر الوحدة المحلية في قرية العقال القبلي جنوب البداري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ونخبة من مبدعي وأدباء البداري

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لمحمد أبو رحمة مدير القصر عن أهمية انعقاد الفعاليات والتي تهدف لحل مشاكل الشباب ومناقشة قضاياهم، ثم تضمن الملتقى محاضرة تثقيفية بعنوان "الهجرة غير الشرعية الأسباب والحلول" تحدث خلالها د. ممتاز عبد الكريم مدبولي حول مفهوم الهجرة غير الشرعية، كما أوضح أهم الدوافع والأسباب للهجرة غير الشرعية، وعرض بعض الحلول لتلك المشكلة وتحدث عن دور الدولة في الحد منها.

وتناول جمال إسماعيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، موضحا أن الاتجار بالبشر يعني استغلالهم من أجل الربح المادي، كما أوضح أشكال الاتجار بالبشر وموجها بأهمية البحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية منها التدريب المهني وفرص العمل الحر والمشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

واختتمت فعاليات الملتقي بفقرات شعرية لأدباء البداري شارك بها كل من الشاعر صبرة سالم صبرة، والشاعر سعد إبراهيم عبد الله، والشاعر محمد أبو الحسن حسانين والشاعرة ياسمين القاضي، وقدموا العديد من القصائد الشعرية التي تميزت بالطابع الوطني.

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