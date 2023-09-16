عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"سبع ورقات كوتشينة" يناقش قضايا المرأة في المجتمع ضمن مهرجان مسرح الهواة

صدى البلد

شهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة، دورة الكاتب "يسري الجندي" المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم العرض المسرحي "سبع ورقات كوتشينة".

العرض لجمعية رواد ثقافة دمياط، تأليف عيد الحسيني، إخراج أحمد الغزلاني، ديكور شادي قطامش، موسيقى توفيق فودة، استعراضات حنان غزلاني، إضاءة حسن النجار، مخرج مساعد عصام السيد، بطولة أسماء البلتاجي، حسن النجار، شيرين رخا، سناء علي، أسماء أحمد، سارة حسين، أسما حسين، محمد السعيد، عبدالرحمن آدم.

أوضح أحمد الغزلاني مخرج العرض أنه يتناول عددا من قضايا المرأة في المجتمع المصري مثل الختان وأضراره، حيث إنه موروث شعبي وعادة سلبية تؤثر على الفتاة نفسيا وجسديا، كما يناقش العرض قضية تأخر سن الزواج ونظرة الأهل والمجتمع لها واعتبارها منبوذة من المجتمع، بجانب قضية بنات الشوارع وهل هم مظلومون أم ظلموا أنفسهم، مضيفا أنه عندما تأتي الفرصة لهم ليكونوا أفضل لم يستغلوها بالتالي ظلموا أنفسهم، وتظل هذه القضايا محل النقاش لعدم وجود الحلول المناسبة لها.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، د. عبدالناصر الجميل، الفنان الدكتور هاني كمال.

توفى في ذكرى مئوية جده..معلومات عن حفيد سيد درويش بعد رحيله اليوم|تفاصيل

بعد إعلان المكسيك بشأن المومياوات | هل بنى الفضائيون أهرامات الجيزة؟

أهمية دور الفلاح والوعي الصحي ضمن فعاليات لقصور الثقافة بالغربية

الفرعون المثير للجدل|إخناتون.. هل كان نبيا كما يعتقد البعض؟

تراث مهدد.. كيف أثر زلزال المغرب على مدينة مراكش القديمة؟

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

شيوع الطلاق.. 10 معلومات غريبة عن الزواج في عهد الفراعنة|رقم 4 ستبهرك

أحد أهم من كتبوا عن مقابر القاهرة القديمة.. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

عروض لفرقة الأنفوشي ولقاء حول حياة البادية ضمن الأنشطة الثقافية بمطروح

ندوة نقدية

وأعقب العرض ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية لها وشارك بها الناقد والكاتب المسرحي د. إبراهيم الحسيني، الناقدة د. داليا همام، وأدار الندوة الناقد المسرحي د. عبد الكريم الحجراوي.

في حديثها تناولت "همام" تميز العنصر النسائي بالعرض، موضحة أن الديكور كان لافتا جدا برغم قلة الإمكانيات إلا أنه له دلالات كثيرة وهي تعرض الأنثى للقهر، من خلال فكرة الختان، وأشارت أن المخرج قدم تنويعات كثيرة منذ بداية العرض بفكرة الضفيرة الموجودة التي تشعر الأنثى بأنها في غربة عن المجتمع نفسه وانتزاعها من مجتمعها وإنسانيتها، كما تطرقت للجمل الحوارية حيث أكدت أنها مناسبة للقضايا التي مناقشتها بالعرض، ولكن في قضية بنات الشوارع فهي قضية للجنسين ولا تختص فقط بالبنات فنجد أولاد شوارع أيضا، وعن موسيقى العرض أضافت أن اختيار موسيقى الفلكلور كان ملائما جدا للقضايا المجتمعية التي تم مناقشتها.

مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة تترأسه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتستمر فعالياته حتى 19 سبتمبر الحالي، وتنفذه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

يشار إلى أن المهرجان يقدم عشرة عروض لفرق الجمعيات الثقافية من مختلف الأقاليم، بالإضافة للعديد من الندوات النقدية المصاحبة، وصدر عنه أول ذاكرة توثيقية له منذ بداية دوراته عام 1996 وحتى الدورة الحالية ويتضمن الكتاب سيرة ومسيرة المهرجان راصدا أماكن الانعقاد، رؤساء المهرجان، مديرو المهرجان، المكرمون، الجوائز، اللجان الفنية، وغيرها.

مسرح الهواة نيفين الكيلاني قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

توفى في ذكرى مئوية جده..معلومات عن حفيد سيد درويش بعد رحيله اليوم|تفاصيل

بعد إعلان المكسيك بشأن المومياوات | هل بنى الفضائيون أهرامات الجيزة؟

أهمية دور الفلاح والوعي الصحي ضمن فعاليات لقصور الثقافة بالغربية

الفرعون المثير للجدل|إخناتون.. هل كان نبيا كما يعتقد البعض؟

تراث مهدد.. كيف أثر زلزال المغرب على مدينة مراكش القديمة؟

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

شيوع الطلاق.. 10 معلومات غريبة عن الزواج في عهد الفراعنة|رقم 4 ستبهرك

أحد أهم من كتبوا عن مقابر القاهرة القديمة.. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل

ترشيحاتنا

ليبيا .. الهلال الأحمر يعلن إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال

أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

"شاطىء بلا مخلفات".. وزارة البيئة تطلق حملة توعية

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

كيف احتفل الله بمولد النبي؟.. 5 قربات للشفاعة وتفريج الكربات

ابتدءا من الغد.. «العامة للاستثمار»: استقبال طلبات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ