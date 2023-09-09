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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

صدى البلد

عرف الفراعنة الحديد منذ عصر ما قبل الأسرات، أي منذ حوالي 3300 قبل الميلاد. وقد عثر على أدلة على ذلك في شكل خرزات حديدية من حضارة جرزة. ومع ذلك، لم يكن الحديد معروفًا جيدًا في مصر القديمة، ولم يكن يستخدم على نطاق واسع حتى نهاية عصر الدولة الوسطى (حوالي 2040-1640 قبل الميلاد).

 

خامات الحديد عند الفراعنة

 

وخلال عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550-1070 قبل الميلاد)، أصبح الحديد أكثر شيوعًا في مصر القديمة. وقد استخدم في صناعة الأسلحة، والأدوات، والأشياء الأخرى. وتم استيراد معظم الحديد من آسيا، حيث كان يتم استخراجه من خامات الحديد.

رمز القوة

كان الحديد أكثر صلابة من النحاس، مما جعله أكثر ملاءمة لصناعة الأسلحة، وقد استخدم المصريون الحديد في صناعة سيوف، ورماح، ودروع، وغيرها من الأسلحة. وقد كان الحديد أيضًا أكثر ملاءمة لصناعة الأدوات، حيث كان يتحمل الصدأ والتآكل بشكل أفضل من النحاس. وقد استخدم المصريون الحديد في صناعة المناجل، والمكاشط، والمثاقب، وغيرها من الأدوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الحديد العملية، كان يُنظر إليه أيضًا على أنه رمز للقوة والسلطة. وقد استخدم الفراعنة الحديد في زخرفة المعابد والمقابر، مما يعكس عظمة وقوة ملوكهم.

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استخدام الحديد في عهد الفراعنة

1- تم العثور على سيف حديدي في قبر الملك توت عنخ آمون، الذي حكم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

2- تم العثور على خنجر حديدي في قبر الملكة نفرتيتي، التي حكمت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

3- تم استخدام الحديد في بناء أهرامات المملكة الحديثة، حيث تم استخدامه في صناعة بعض الأدوات والقطع المستخدمة في البناء.

يُعتقد أن الفراعنة قد تعلموا كيفية استخراج الحديد من خاماته من حضارات أخرى، مثل حضارة بلاد ما بين النهرين. وقد طوروا تقنياتهم الخاصة في استخراج الحديد ومعالجته، مما سمح لهم بإنتاج حديد عالي الجودة.

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