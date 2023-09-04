فانيليا وقرنفل .. علماء يكتشفون سر عطر الفراعنة وجاري إنتاجه |شاهد

عطر الفراعنة .. عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن سر " عطر الخلود " الذي استخدمه الفراعنة في تحنيط ملوكهم .

وبحسب التقرير ، فإن مقبرة مرضعة الفرعون " سينتناي " النبيلة تم العثور فيها على اواني حافظة لكبد ورئتي هذه المرضعة النبيلة .

وتم أخذ عينة منها وقام العلماء بتحنيطها كيميائيا ليكتشفوا رائحة سر التحنيط .

وأرجع العلماء أن هذا السر يعود لتركيبة معقدة الروائح كروائح شمع العسل ، ورائحة مادة الكومارين التي تشبه الفانيليا ، ورائحة تشبه القرنفل والصنوبر .

وبالاستعانة بشركة عطور فرنسية تمت إعادة إنتاج هذا العطر ، والأكثر إثارة هو إمكانية شم الرائحة في متحف موسجارد بالدنمارك قريبا .