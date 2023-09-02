وصفت مصر بـ«الأعجوبة» ونصحت بزيارة هذه الأماكن.. الإندبندنت تتغزل في بلاد الفراعنة

شهد قطاع السياحة نموا ملحوظا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أنه يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

وتحرص الدولة على النهوض بصناعة السياحة وتنميتها؛ بتبني رؤية استراتيجية، لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، والعمل على الترويج السياحي لمصر؛ لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، وحصدت إشادات دولية واسعة، وفي مقدمتها من البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وحظيت مصر باختيارها لتكون أول دولة يقوم بزيارتها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خارج أوروبا، منذ أزمة فيروس كورونا، وإعلان المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن.

إشادة عالمية بـ6 مدن مصرية

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، نصحت بزيارة 6 من أفضل وجهات العطلات في مصر، قائلة: إن البلاد تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات، مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من سواحلها الكبيرة.

وقالت: إن مصر بلد متأصل في التاريخ، هذه الأعجوبة الواقعة في شمال إفريقيا، موطن لبعض أقدم المدن في العالم، من الإسكندرية القديمة، إلى العاصمة الحالية، القاهرة، حيث تطل أهرامات الجيزة العظيمة على شبكة واسعة من الشوارع المزدحمة.

وأضافت الصحيفة البريطانية: بينما توفر العديد من المنتجعات الساحلية على شواطئ البحر الأحمر وجهات جميلة لقضاء عطلة مشمسة في فصل الشتاء، في حين توفر مدن مثل أسوان، ملاذًا هادئًا على طول ضفاف نهر النيل.

واعتبرت أن هناك عدد قليل من الأماكن التي يمكن أن يقدم نفس مجموعة عوامل الجذب التي توفرها مصر؛ لا يوجد مكان آخر يمكنك من خلاله رؤية إحدى عجائب العالم القديم التي لا تزال قائمة، قبل القيام برحلة نهرية على أطول نهر على وجه الأرض، وكل ذلك وأنت في طريقك لرؤية بعض أقدم المواقع الأثرية في العالم.

وأوضحت الصحيفة، أن السائحين يمكن أن يزوروا القاهرة، وشرم الشيخ، والأقصر، والغردقة، وأسوان، والإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن موقع “Tourism Trend” البريطاني، المتخصص في السياحة، قد أشار أيضا إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.

كما اختار موقع "Tripadvisor" مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

وكذلك ذكر موقع "Arabian Business" في تقرير له أن المقصد المصري يأتي في قائمة المقاصد السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين حول العالم بغرض الترفيه".

ونشر موقع Alma TV Travel الإيطالي، تقريراً إخبارياً مصورا، وصف مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياها صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.

وكذلك صنفت صحيفة "Daily Telegraph" مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، كما اختار موقع The Travel، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.

واختار موقع السفر "Tripadvisor"، مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.

17 مليار دولار بخزينة الدولة

وقال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، إن صحيفة الإندبندنت ليست فقط من نصحت بزيارة مصر، بل سبق أن قالت “نيويورك تايمز”، إن مصر من الدول الأكثر طلباً للزيارة.

وأشار صادق خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ذلك يرجع إلى السياسة التي اتبعها الرئيس السيسي عندما قام بإشراف شخصي منه على نقل ملوك مصر من متحف التحرير لمتحف الحضارة، وهو ما جذب انتباه العالم بأكمله، فضلاً عن الغناء الأوبرالي باللغة المصرية القديمة، وهو ما لاقى إعجابا شديدا، ثم بعد ذلك افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والذي كان بمثابة إحياء لعيد الأوبت عند المصريين القدماء، وبالتالي تحقق هدف الرئيس، وهو ترسيخ الصورة الذهنية لمصر، وأصبحت أولى الوجهات التي يرغب العالم بمشاهدتها.

وأضاف صادق خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل ذلك يفسر الرواج السياحي الكبير الذي تشهده مصر ، لافتاً إلى أننا وصلنا منذ أكتوبر 2022 و حتى اليوم إلى 11 ونصف مليون سائح، ومن يناير حتى آخر يونيو 2023 إلى 7 ملايين سائح، فضلاً عن أن افتتاح مدينة العلمين جعل من مصر سياحة طوال العام، وكذلك الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وقال إنه لا يوجد مكان في العالم يستطيع أحد أن يرى به الشعاب المرجانية، سوى مرسى علم فقط، ومن المفترض أن يقام بها مارينا كبرى؛ مما سيمكن السائح من القيام بسياحة الغوص، وأيضاً القيام بالسياحة الثقافية، وبالتالي كل ذلك جعل العالم ينصح بزيارة مصر، حيث من المتوقع أن تحقق مصر 30 مليون سائح في عام 2028.

وأكمل صادق: هناك أجانب قاموا بضخ استثمارات كبيرة في مصر مثل شركتي العبار والحبتور، قاما بضخ 17 مليار دولار في الساحل الشمالي بعد افتتاح مدينة العلمين، وأيضاً يجب الإشارة إلى منطقة التجلي الأعظم “سانت كاترين”، والذي تجلى عليها الله- سبحانه وتعالى-، والتي ستكون قبلة السياحة الدينية، وسيقام بها أيضا الشعائر الدينية.

يشار إلى أن بيانات البنك المركزي كانت قد أظهرت في مايو 2023، ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 25.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.

وبحسب بيان البنك وصلت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 6.8 مليون سائح بنسبة زيادة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أرجع زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عدد الليالي التي قضاها السياح خلال الفترة المذكورة بنسبة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 78.4 مليون ليلة.