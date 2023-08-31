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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلمانى حول مصير السياحة التعليمية فى مصر

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

أشاد حسام الحسيني، عضو مجلس النواب، بأهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار للنهوض بالسياحة في مصر.

مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية

وقال الحسيني لـ “صدى البلد”، إن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في عدد كبير من الدول، وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم الانطلاق بالسياحة، لا سيما وأن لدينا أنماطا مختلفة من السياحة مثل السياحة العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها لما تمتلكه مصر من موارد مختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الاستغلال الجيد لتلك الموارد السياحية، متسائلا عن مصير السياحة التعليمية، خصوصا أنه سبق وتم الإعلان عن برنامج "ادرس في مصر" وحقق نجاحات كبيرة في عامين.

‏قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدا أن ‏الترميم الذي حدث لعدد كبير منها، تم من خلال أيدي مصرية من زملائنا في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل القائمين على هذا العمل.

وأكد أنه من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية؛ حتى يستطيع السائحين التمتع بزيارة هذه الأماكن، ليعرفوا تاريخ بلدنا الجميل.

الدولة المصرية السياحة التعليمية السياحة العلاجية حسام الحسيني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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