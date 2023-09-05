ذكرى وفاة محيي الدين اللباد.. التشكيلي الذي لم يتخل عن ريشته

حلت أمس الاثنين ذكرى وفاة الفنان التشكيلي المصري محيي الدين اللباد، الذي كان رسامًا وفنانًا تشكيليًا. وُلد اللباد في 25 مارس 1940 في القاهرة، مصر، وتلقى تدريبه في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة من عام 1957 إلى عام 1962، حيث درس التصوير الزيتي. بعد تخرجه، عمل كرسام للكاريكاتير في الصحافة المصرية والعربية، وعمل أيضًا كرسام ومؤلف لكتب الأطفال في "دار المعارف"، بالإضافة إلى عمله كرسام بمجلة "سندباد" للأطفال.

وتتميز أعمال اللباد بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين الواقعية والخيال، وقد ركز في أعماله على المواضيع الاجتماعية والسياسية. قدم أيضًا العديد من الأعمال في مجال الفنون التشكيلية، مثل التصوير الزيتي والرسم على الزجاج والخزف.

ويعد اللباد من أبرز الفنانين التشكيليين في مصر، وقد حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة في مصر عام 2000. وقد توفي في الرابع سبتمبر 2010 في القاهرة، مصر.

أهم أعمال اللباد

«مذكرات الرسام» 1997 - نظر (2000) - كشكول الرسام (2003) - 100- رسم وأكثر (2005) - ملاحظات (2007).

تم تنظيم العديد من المعارض لأعمال اللباد في مصر والعالم العربي، بما في ذلك معرض "مذكرات الرسام" في متحف الفن الحديث بالقاهرة عام 1997، ومعرض "نظر" في نفس المتحف عام 2000، ومعرض "كشكول الرسام" في نفس المتحف عام 2003، ومعرض "100- رسم وأكثر" في نفس المتحف عام 2005، ومعرض "ملاحظات" في نفس المتحف عام 2007.

ما زال تأثير محيي الدين اللباد واضحًا في عالم الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي، حيث يُعتبر أحد أهم الأسماء في هذا المجال.