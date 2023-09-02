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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد رحيله.. تعرف على موعد صلاة الجنازة على طارق سويلم

د. طارق سويلم داخل
د. طارق سويلم داخل مسجد أحمد بن طولون

توفي اليوم السبت الدكتور طارق سويلم أستاذ الفن والعمارة الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فى قطر، بعد صراع طويل مع المرض. 

 

موعد صلاة الجنازة على الدكتور طارق سويلم 

 

ولد طارق سويلم في مدينة الإسكندرية، ثم انتقل بعدها إلى القاهرة. نشأ ونمى مع حبه للآثار منذ صغره، وذلك بفضل والده الشهير الدكتور نبيل سويلم، الذي يعتبر عالمًا في مجال المصريات. قام والده بجولات ورحلات عديدة للأماكن الأثرية والمدن المختلفة في مصر، بهدف استكشاف تراث الحضارات القديمة. 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت ٢ سبتمبر بعد صلاة العصر الساعة ٤ ونصف من داخل الجامع القريب إلى قلبه مسجد أحمد إبن طولون.  

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