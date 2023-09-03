ندوة لمناقشة رواية "بنت الحارة" في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "بنت الحارة" للروائي والمؤرخ الدكتور طارق منصور، وذلك يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الدكتور أحمد فرحات الناقد الادبي، والدكتورة نانسي إبراهيم أستاذة الأدب والنقد، والكاتبة سمية عبد المنعم، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، بحضور مجموعة من الادباء والكُتاب والمثقفين.

تركز الندوة على مناقشة رواية "بنت الحارة" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية.

ترسيخ المباديء

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن المؤرخ الكبير والكاتب والروائي الدكتور طارق منصور؛ الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ورئيس نادي أدب مصر الجديدة، قام بالتدريس بعدد من الجامعات العربية والأوروبية، وعايش مجتمعات متباينة رصد معها فروقات استطاع برؤيته تشخيص حالاتها وعقد مقارنات بين بيئاتها والمجتمع المصري، عبر مقالات عدة انتصر فيها لثوابت وطنية، نشرتها صحف مصرية وعربية مختلفة خلال السنوات الأخيرة.