عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة لمناقشة رواية "بنت الحارة" في بيت السناري

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "بنت الحارة" للروائي والمؤرخ الدكتور طارق منصور، وذلك يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الدكتور أحمد فرحات الناقد الادبي، والدكتورة نانسي إبراهيم أستاذة الأدب والنقد، والكاتبة سمية عبد المنعم، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، بحضور مجموعة من الادباء والكُتاب والمثقفين.

تركز الندوة على مناقشة رواية "بنت الحارة" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية.

البداية من حجر رشيد.. خبير يشرح خطوات استعادة الآثار المصرية

وزيرة الثقافة تشهد تحكيم مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما

بعد رحيله.. تعرف على موعد صلاة الجنازة على طارق سويلم

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي بحفل فريق المربع الأردني

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي وتُكرم عددًا من الرواد

رفيق درب كاظم الساهر|من هو الشاعر العراقي كريم العراقي الذي رحل اليوم؟

السبت.. انطلاق فعاليات ابدأ حلمك السينمائي بقصر ثقافة بورسعيد

بمشاركة 16 فرقة.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الأحد

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

مدير مكتبة الكونجرس بالقاهرة: نجحنا في جمع 12 ألف كتاب عام 2023

ترسيخ المباديء

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن المؤرخ الكبير والكاتب والروائي الدكتور طارق منصور؛ الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ورئيس نادي أدب مصر الجديدة، قام بالتدريس بعدد من الجامعات العربية والأوروبية، وعايش مجتمعات متباينة رصد معها فروقات استطاع برؤيته تشخيص حالاتها وعقد مقارنات بين بيئاتها والمجتمع المصري، عبر مقالات عدة انتصر فيها لثوابت وطنية، نشرتها صحف مصرية وعربية مختلفة خلال السنوات الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

موضوعات متعلقة

البداية من حجر رشيد.. خبير يشرح خطوات استعادة الآثار المصرية

وزيرة الثقافة تشهد تحكيم مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما

بعد رحيله.. تعرف على موعد صلاة الجنازة على طارق سويلم

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي بحفل فريق المربع الأردني

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي وتُكرم عددًا من الرواد

رفيق درب كاظم الساهر|من هو الشاعر العراقي كريم العراقي الذي رحل اليوم؟

السبت.. انطلاق فعاليات ابدأ حلمك السينمائي بقصر ثقافة بورسعيد

بمشاركة 16 فرقة.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الأحد

ترشيحاتنا

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني "ويليام روتو"

لماذا تدمع العين عند الموت وماذا يشاهد الإنسان عند الاحتضار؟ أسرار البرزخ

مبابي وديمبيلي يقودان باريس سان جيرمان أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

فيديو

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ