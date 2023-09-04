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ثقافة

النزعة الدرامية في الشعر الأندلسي تمنح محمود القاعود الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى

صدى البلد

حصل الروائي والناقد محمود القاعود على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات، من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، في رسالته التي جاءت تحت عنوان: "النزعة الدرامية في الشعر الأندلسي.. لسان الدين بن الخطيب نموذجًا". وهي أول رسالة علمية في العالم العربي تتناول النزعة الدرامية في الشعر الأندلسي.

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وأوضحت الرسالة التي جرت وقائعها في 25 مايو 2023م  أنَّ الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب صاحبُ تجربةٍ مهمَّة في الشعر الأندلسي، تمكَّن من خلالها أن يصوغَ الكثيرَ من الأحداث، وبواعثَ النفس وفقَ نسقٍ درامي اعتمدَ على الحوار وتعدُّدِ الأصوات والمفارقةِ والحبْكة والاسترجاع، ساعد على ذلك حياةُ الخطيب الصاخبة، وتحوُّلاتها الدّراماتيكية التي انتهت نهايةً مُفجعة حيث اتُّهم بالإلحاد، وتمَّ خنقُه في السجن، ثمَّ إشعال النيران في جثمانه والتَّنكيل به.

فكانت حياةُ لسان الدين بن الخطيب مسرحًا دراميًّا متَّسعًا في آخرِ عصور الأندلس (عصر مملكة غرناطة) قبلَ السقوط الأخير بعقود؛ حيث زالتْ دولةُ الإسلام في الأندلس لتنتهي معها حضارةٌ استمرَّت ثمانيةَ قرون، ولم يبقَ منها إلا الآثارُ الشّاهدة عليها.

وتجاوزت مدة مناقشة الرسالة أربع ساعات، طوّف خلالها الأساتذة المناقشون في أرجاء البحث، وجاء الحكم بأن الباحث: محمود حلمي محمد القاعود، يستحق مرتبة الشرف الأولى.

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة:

أ.د. محمد إبراهيم الطاووس، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس (مشرفًا)، وأ.د. إبراهيم محمود عوض، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس (مناقشًا)، وأ.د. وداد محمد نوفل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة المنصورة (مناقشًا).

وقد أثنت اللجنة على جهود الباحث في تناول الموضوع بمنهجية وتميّز.

يُشار إلى أن محمود القاعود، روائي وصحفي مصري، صدرت له عدة أعمال أدبية ونقدية منها: ترنيمة غرناطة الحزينة (رواية)، رحلتي من كوم الدكة إلى الدنمارك (رواية)، ملحمة الغياب ( مجموعة قصصية)، الحلم القديم (مجموعة قصصية)، الرواية الاجتماعية في الأدب العربي المعاصر.. قراءة في روايات فاضل السباعي (دراسة نقدية).

محمود القاعود جامعة عين شمس الشعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب النزعة الدرامية

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