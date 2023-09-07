وزيرة الثقافة تستجيب لنجلاء فتحي وتعيد لوحة عاش هنا لمنزل حمدي قنديل

بعد توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده بإعادة تركيب لوحة "عاش هنا" أمام منزل الكاتب الراحل حمدي قنديل، كبديل للوحة المفقودة.

وناشد أبو سعده أصحاب العقارات بالتعاون في الحفاظ على هذه اللوحات، حيث يستحق شخصيات هذا المشروع كل التقدير والتكريم، حيث تعتبر هذه اللوحات التعريفية درعًا تكريميًا لهم.

وقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير محاضر سرقة بخصوص البلاغات المقدمة.

استجابة لطلب نجلاء فتحي

وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد أشارت منذ فترة قليلة إلى ضياع لوحة "عاش هنا" المتعلقة بالإعلامي الراحل حمدي قنديل في منطقة مصر الجديدة، واستجابت وزارة الثقافة بسرعة لهذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "عاش هنا" ينفذ بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه سابقًا بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بهدف توثيق الأماكن التي عاشت فيها رموز الوطن.