لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

يعد الملك المصري العظيم رمسيس الثاني أحد أكثر الملوك إثارة للجدل في العالم، فقد بنيت حوله الكثير من الروايات، خصوصًا تلك التي تناولت موته، إذ اعتقد الكثيرون أنه نفسه هو فرعون موسى، والذي ذكر في النصوص الدينية داخل الكتب السماوية.

رمسيس الثاني.. كيف مات؟

ومن بين النظريات الأكثر شيوعًا أن رمسيس الثاني مات بسبب حادث أو إصابة، إذ إن هناك نقشًا تم رسمه على جدار معبد أبو سمبل، يصور رمسيس الثاني، وهو يقاتل في معركة قادش، وقد يشير ذلك إلى أنه قد أصيب في المعركة. كما تم العثور على علامات على إصابة في مومياء رمسيس الثاني، بما في ذلك كسر في ساقيه وضمور في عضلاته.

وهناك نظرية أخرى تقول أن رمسيس الثاني مات بسبب مرض. هناك نقوش تذكر أن رمسيس الثاني كان يعاني من أمراض مختلفة، بما في ذلك التهاب المفاصل ومشاكل في القلب. كما تم العثور على علامات على مرض في مومياء رمسيس الثاني، بما في ذلك علامات على التهاب المفاصل وتصلب الشرايين.

مشاكل صحية

نظرية أخرى تقول أن رمسيس الثاني مات بسبب الشيخوخة، فقد حكم مصر لمدة 67 عامًا، وهو يعد بذلك أطول فترة حكم بالنسبة لأي ملك. ففي عام 2019، أجرى علماء الآثار المصريون فحصًا دقيقًا لمومياء رمسيس الثاني باستخدام التصوير المقطعي المحوسب. أظهرت النتائج أن رمسيس الثاني كان يعاني من العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل وتصلب الشرايين ومرض السكري. كما كان لديه كسر في ساقيه. من المحتمل أن تكون هذه المشاكل الصحية مجتمعة هي التي أدت إلى وفاة رمسيس الثاني.

سبب وفاة رميسي الثاني

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حاسمة حول سبب وفاة رمسيس الثاني. من المحتمل أن يكون سبب وفاته مزيجًا من العوامل المختلفة، بما في ذلك المرض والإصابة والعمر، كما أنه لم يذكر في التاريخ حتى الآن أن رمسيس الثاني هو نفسه فرعون موسى.