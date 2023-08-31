زاهي حواس : محاولات التشكيك في مصر مستمرة .. ولا توجد حضارة مثل حضارتنا.. فيديو

رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، على محاولات التشكيك في الحضارة المصرية وأصل الفراعنة .

وقال حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: «هناك شيخ سنغالي رأى تمثال لرمسيس الثاني وتوت عنخ آمون باللون الأسود، ولهذا علق أن حضارة مصر سوداء، وكل هذه المعلومات خاطئة».

واضاف زاهي حواس: بدأت الأقلية الإفريقية في أمريكا باعتقاد أن أصل الفراعنة إفريقي، نافيا كون الملكة كليوباترا بيضاء أو سوداء اللون، وإنما كانت مقدونية.

المصري القديم مصور على المعابد

وقال عالم الآثار الكبير: سئلت في كلومبس أوهايو من قبل الأفارقة عن سبب رفضي كون الفراعنة أصحاب بشرة سمراء، ورديت بأن المصري القديم مصور على المعابد في الدولة الوسطة والحديثة، فلم يكن شكله أسود على الإطلاق.

ونوه وزير السياحة الأسبق: وجهة نظري الشخصية أن أصل المصريين مصريين، بدليل أن الحضارة قامت في مصر بمقومات مصرية كاملة سواء الأحجار أو البازلت، بعد تجميعهم من كل أرجاء محافظات الصعيد.

محاولات التشكيك في مصر

واختتم: محاولات التشكيك في مصر مستمرة من الخارج؛ لأنه لا توجد حضارة مثل حضارتنا، وكسبت جولة الرد على الإيطاليين حينما قالوا «إن الأهرامات بنيت عن طريق الفضائيين»، وذلك من خلال مساعدة صديق مصري في إيطاليا لعب دور الكومبارس خلال أحاديثي معهم.