زاهي حواس: اكتشافات أثرية تهز العالم.. ومرتضى منصور زعل مني لهذا السبب

حل الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في واحدة من الحلقات الهامة، التي كشف فيها عن العديد من الملفات الهامة، منها ضرورة تضافر الجهود من أجل العمل على استعادة آثار مصر المسروقة، مع رسائل هامة للنجم العالمي محمد صلاح في مساعد مصر في هذا الملف.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في تصريحات زاهي حواس خلال حواره الليلة مع أحمد موسى:

أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته الكبيرة بما حققه النادي الأهلي هذا الموسم بتحقيق خمسة ألقاب، لافتا إلى أنه يأمل في عودة الزمالك من جديد للمنافسة على البطولات والخروج من كبوته في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك قلب الكرة المصرية.

زاهي حواس يتحدث عن النادي الأهلي

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق غضب منه فترة بسبب تصريحه الشهير عن أن الفراعنة أهلاوية، ورد قائلا إن من بنى الأهرامات زملكاوية حتى لا يغضب جماهير نادي الزمالك.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ما يحدث في المتحف المصري الكبير أمر يجب على كل مصري الفخر به.

موضحا أنه قام بالتخطيط برفقة الوزير فاروق حسني لمنطقة الأهرام للتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح في عام 2002، وتم الانتهاء من 60% من المشروع.

موضحا أن الرئيس السيسي يتابع هذا العمل بنفسه في الفترة الحالية، ومع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم التطوير الكامل لهذه المنطقة.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنما يحدث في المتحف المصري الكبير أمر يجب على كل مصري الفخر به، موضحا أنه قام بالتخطيط برفقة الوزير فاروق حسني لمنطقة الأهرام للتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح وذلك في عام 2002، وتم الانتهاء من 60% من المشروع، موضحا أن الرئيس السيسي يتابع هذا العمل بنفسه في الفترة الحالية، ومع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم التطوير الكامل لهذه المنطقة.

وتابع زاهي حواس، أن يتم العمل على تنظيف المنطقة بداية من فندق مينا هاوس إلى المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، ورفع أي إشغالات موجودة فيها، لافتا إلى أن آثار توت عنخ آمون بالكامل تم الانتهاء من وضعها في المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن مطار سفنكس سيكون مميز إذ أنه سيضع السائح بجانب المتحف المصري الكبير.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يوجد 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر إلى جانب المصريين، إذ يوجد عدة مصريين يعملون أيضا في هذا المجال، موضحا أن هناك اكتشافات مميزة في مصر خلال الفترة الماضية، وتم عمل فيلم من خلال منصة "نتفلكيس" تحدث عن الآثار المصرية التي تم اكتشافها، وكان الأكثر مشاهدة في العالم كله خلال الفترة الماضية.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنالاكتشافات الأثرية المصرية تهز العالم كله حينما تحدث، لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة في التنقيب والبحث عن الآثار المصرية، ويتم الحديث عن العديد من الاكتشافات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "خلال الشهرين القادمين هتسمع أخبار هتهز العالم كله، وهيتعمل مؤتمر صحفي في وجود وزير السياحة للإعلان عن الاكتشافات الضخمة، الناس كلها بتموت في نفرتيتي، يوجد أدلة للاكتشافات، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، منها مومياء الملكة نفرتيتي، وبنتها، وازاي توت عنخ أمون مات".

وجه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، رسالة مهمة لـ محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، فيما يتعلق بالمناشدة والعمل لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة في إنجلترا في الفترة الحالية.

لافتا إلى أن تأثير محمد صلاح قد يساعد في استعادة مصر لهذه الآثار وعلى رأسها حجر رشيد.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن حجر رشيد متواجد في إنجلترا منذ 200 عاما، ومكانه الحقيقي يجب أن يكون داخل المتحف المصري الكبير، موضحا أن هناك قانون في إنجلترا يرفض خروج أي قطعة آثرية من إنجلترا، ولكن في حال جمع 100 ألف توقيع يعود القانون لمجلس العموم من جديد من أجل تغييره.

وناشد زاهي حواس، بضرورة إقامة حملة من أجل جمع الـ 100 ألف توقيع، واستعادة حجر رشيد ومن ثم باقي الآثار المصرية، لافتا إلى أن مشاركة محمد صلاح من أجل استعادة حجر رشيد ستكون هامة للغاية، “أنت شخص مؤثر وتقدر تساعد بلدك يا محمد في الملف ده”.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن مصر قادرة من خلال الضغط الدولي، وإجبار اليونسكو على الانضمام لحملة استرداد الآثار المصرية على استعادة كافة الآثار المصرية المنهوبة في الخارج، لافتا إلى أنه سبق ونجح في استعادة 6 آلاف قطعة آثرية من قبل.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنمجموعة ضخمة من الآثار المصرية المسروقة تم شراءها من قبل رجال أعمال أثرياء عرب، ووضع تلك الآثار داخل بيته، مطالبًا المصريين بضرورة التوقيع على الوثيقة الخاصة بالحملة الوطنية لاستعادة رأس نفرتيتي والقبة السماوية وكافة الآثار المنهوبة.

وتابع وزير الآثار الأسبق، أن محمد صلاح هو الحل الوحيد من أجل استعادة حجر رشيد خلال الفترة المقبلة، إذ أنه قادر على مناشدة المصريين المتواجدين في بريطانيا على توقيع 100 ألف على هذا الوثيقة الخاصة باستعادة حجر رشيد، ومن ثم يتم التحرك على آثار أخرى، مشددا على أنه لا يريد مخاطبة محمد صلاح للإنجليز، وإنما يريده أن يخاطب المصريين في بريطانيا.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن وزارة الآثار كانت أصدرت قرار بأن المتاحف الغربية لا تشتري أي آثار مسروقة، ولكن مازالت المتاحف تمارس الاستعمار من خلال شراء الآثار المسروقة، لافتا إلى أن شراء المتاحف للآثار المسروقة تشجع اللصوص على الاستمرار في سرقة الآثار.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21، موضحا أنه كان يرغب في وضع أيقونات داخل هذا المتحف، منها رأس نفرتيتي، وغيرها من الآثار المميزة، موضحا أنه حاول استرداد مجموعة من الآثار المصرية.

وتابع زاهي حواس، أنه حاول استرداد رأس نفرتيتي في عام 2010، وتواصل مع المتحف الموضوع فيه الرأس في أوروبا، ألا أنهم رفضوا عودتها، على الرغم من أنها خرجت من مصر بطرق غير قانونية.