من حديقة حيوان إلى متحف | زاهي حواس يعلن خبرا مهمًا على الهواء

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ما يحدث في المتحف المصري الكبير أمر يجب على كل مصري الفخر به.

موضحا أنه قام بالتخطيط برفقة الوزير فاروق حسني لمنطقة الأهرام للتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح في عام 2002، وتم الانتهاء من 60% من المشروع.

موضحا أن الرئيس السيسي يتابع هذا العمل بنفسه في الفترة الحالية، ومع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم التطوير الكامل لهذه المنطقة.

زاهي حواس يتحدث عن المتحف المصري الكبير

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنما يحدث في المتحف المصري الكبير أمر يجب على كل مصري الفخر به، موضحا أنه قام بالتخطيط برفقة الوزير فاروق حسني لمنطقة الأهرام للتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح وذلك في عام 2002، وتم الانتهاء من 60% من المشروع، موضحا أن الرئيس السيسي يتابع هذا العمل بنفسه في الفترة الحالية، ومع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم التطوير الكامل لهذه المنطقة.

وتابع زاهي حواس، أن يتم العمل على تنظيف المنطقة بداية من فندق مينا هاوس إلى المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، ورفع أي إشغالات موجودة فيها، لافتا إلى أن آثار توت عنخ آمون بالكامل تم الانتهاء من وضعها في المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن مطار سفنكس سيكون مميز إذ أنه سيضع السائح بجانب المتحف المصري الكبير.

وأردف، أن المتحف المصري الكبير يحتاج على الأقل من أسبوع لـ 10 أيام لرؤيته بالكامل، إذ أن هناك متحف للآثار، ومتحف للملك خوفو، ومكان للمطاعم، "أعظم متحف في العالم هيكون حاجة صغيرة أمام المتحف المصري الكبير، إذ أنه مشروع ثقافي عظيم".

واستكمل، أن مصر ستصدر قرار في افتتاح المتحف المصري الكبير حينما تكون مصر جاهزة لافتتاحه، "الناس محوشة فلوس عشان تيجي مصر تزور افتتاح المتحف المصري الكبير، والعالم كله هيتم دعوته في افتتاح المتحف المصري".

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير واحد من أهم المشاريع الثقافية التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه قد تم الانتهاء من حوالي 99% من المتحف المصري الكبير.