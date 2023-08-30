عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: حجر رشيد بقاله 200 سنة في لندن ومكانه الأساسي المتحف المصري

زاهي حواس
زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن وزارة الآثار كانت أصدرت قرار بأن المتاحف الغربية لا تشتري أي آثار مسروقة، ولكن مازالت المتاحف تمارس الاستعمار من خلال شراء الآثار المسروقة، لافتا إلى أن شراء المتاحف للآثار المسروقة تشجع اللصوص على الاستمرار في سرقة الآثار. 

زاهي حواس يتحدث عن استعادة الآثار المصرية 

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21، موضحا أنه كان يرغب في وضع أيقونات داخل هذا المتحف، منها رأس نفرتيتي، وغيرها من الآثار المميزة، موضحا أنه حاول استرداد مجموعة من الآثار المصرية. 

وتابع زاهي حواس، أنه حاول استرداد رأس نفرتيتي في عام 2010، وتواصل مع المتحف الموضوع فيه الرأس في أوروبا، ألا أنهم رفضوا عودتها، على الرغم من أنها خرجت من مصر بطرق غير قانونية. 

واستكمل زاهي حواس، أن حجر رشيد كان من اكتشاف الحملة الفرنسية، وقاموا بإرساله للإنجليز بالقوة على الرغم من أنه ليس ملك لفرنسا، لافتا إلى أن القبة السماوية أيضا سُرقت بطريقة غير قانونية وخرجت من مصر. 

وناشد زاهي حواس بتوقيع الشعب المصري على الوثيقة الخاصة باسترجاع الآثار المصرية، إذ أنه يحتاج لمليون توقيع من أجل الحصول على الآثار الموجودة في إنجلترا، موضحا أن القانون الإنجليزي يمنع أي آثر من الخروج من بريطانيا، ولكن يوجد محامية عظيمة في لندن قامت بحملة لجمع 100 ألف توقيع ليناقش مجلس العموم تغيير القانون ومن ثم عودة حجر رشيد. 

واستكمل زاهي حواس: "إحنا بنشكر فرنسا على ترجمة رموز حجر رشيد، والكشف عن الحضارة المصرية القديمة، حجر رشيد بقاله 200 سنة في لندن، ومكانه الأساسي في المتحف المصري الكبير". 

زاهي حواس وزارة الآثار استعادة الآثار المصرية أحمد موسى قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

زاهي حواس يعلنها : اكتشافات آثرية ترجّ لعالم الفترة المقبلة

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

علامات رضا الله عن العبد .. 9 بشارات إذا امتلكت إحداها فأنت في نعيم

أسوأ الكوابيس يتحقق .. أمريكا تتجه للحرب مع روسيا | وهذا موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ