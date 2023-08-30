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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس يعلنها : اكتشافات آثرية ترجّ لعالم الفترة المقبلة

زاهي حواس
زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يوجد 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر إلى جانب المصريين، إذ يوجد عدة مصريين يعملون أيضا في هذا المجال، موضحا أن هناك اكتشافات مميزة في مصر خلال الفترة الماضية، وتم عمل فيلم من خلال منصة "نتفلكيس" تحدث عن الآثار المصرية التي تم اكتشافها، وكان الأكثر مشاهدة في العالم كله خلال الفترة الماضية.

زاهي حواس يتحدث عن الاكتشافات الآثرية الجديدة

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنالاكتشافات الأثرية المصرية تهز العالم كله حينما تحدث، لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة في التنقيب والبحث عن الآثار المصرية، ويتم الحديث عن العديد من الاكتشافات الهامة خلال الفترة المقبلة. 

وتابع: "خلال الشهرين القادمين هتسمع أخبار هتهز العالم كله، وهيتعمل مؤتمر صحفي في وجود وزير السياحة للإعلان عن الاكتشافات الضخمة، الناس كلها بتموت في نفرتيتي، يوجد أدلة للاكتشافات، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، منها مومياء الملكة نفرتيتي، وبنتها، وازاي توت عنخ أمون مات". 

وأشار إلى أنه أخرج إصابات حول سبب وفاة توت عنخ أمون، ويتم البحث في الوقت الحالي حول أسباب الإصابات التي أدت إلى وفاته، "إحنا بنستخدم أحدث جهاز dna في العالم كله يتم استخدامه في الفترة الحالية تم شراءه من قبل وزارة الآثار". 

زاهي حواس وزير الاثار برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد أحمد موسى

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