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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسبب تصريح الفراعنة.. زاهي حواس: مرتضى منصور زعل مني وصالحته بهذه الطريقة

زاهي حواس
زاهي حواس

أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته الكبيرة بما حققه النادي الأهلي هذا الموسم بتحقيق خمسة ألقاب، لافتا إلى أنه يأمل في عودة الزمالك من جديد للمنافسة على البطولات والخروج من كبوته في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك قلب الكرة المصرية. 

زاهي حواس يتحدث عن النادي الأهلي 

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق غضب منه فترة بسبب تصريحه الشهير عن أن الفراعنة أهلاوية، ورد قائلا إن من بنى الأهرامات زملكاوية حتى لا يغضب جماهير نادي الزمالك. 

وتابع زاهي حواس: "وقت نهائي دوري أبطال أفريقيا كنت بترعش وانا بتفرج على المباراة، وحزين حتى هدف محمد عبد المنعم، الذي كان أسعد لحظة في حياته وأجمل لحظة أن ترى فرحة الجماهير المصرية، هدف محمد عبد المنعم هو أهم هدف أسعد جماهير الأهلي والكرة المصرية". 

وناشد اتحاد الكرة بالموافقة على عدم استدعاء لاعبي المارد الأحمر مع المنتخب للمشاركة في السوبر الأفريقي خاصة أنه يلعب باسم مصر في هذه الفترة. 

زاهي حواس الأهلى الأهلي والزمالك قناة صدي البلد مرتضى منصور رئيس الزمالك

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