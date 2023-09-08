عروض لفرقة الأنفوشي ولقاء حول حياة البادية ضمن الأنشطة الثقافية بمطروح

قدم فرع ثقافة مطروح، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، أمس الخميس، في سياق برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وفي ليلة فنية جديدة على مسرح النادي الاجتماعي، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، مجموعة متنوعة من الاستعراضات التي أمتعت الجمهور، ونقلت الفلكلور الإسكندراني إلى مطروح، ومن بين الفقرات المقدمة “لموا الشباك، بنات الأنفوشي، الحجالة، الفلاحي، الحصان، الصعيدي، صيادين”.

جاء ذلك، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبحضور عدد كبير من أبناء مطروح.

كما استمر معرض الكتاب، المقام ضمن فعاليات الليالي الصيفية، التي يشرف على تنظيمها، فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في توفير أحدث إصدارات الهيئة من الكتب والدواوين والمؤلفات لكل مهتم بالقراءة ومحب للشعر والأدب من أبناء مطروح وضيوفها.

وواصلت الفنانة نهلة عبد القادر، ختام ورشة الخرز، حيث قامت بتعليم المشاركات في الورشة، طريقة تقفيل قطع الإكسسوار، والمنفذة على مدار أيام الورشة.

فعاليات متنوعة

ومن ناحية أخرى، واصلت المواقع التابعة لفرع ثقافة مطروح، تقديم فعالياتها للرواد، حيث عقد بيت ثقافة براني، محاضرة، بعنوان "حياة البادية بين الماضي والحاضر"، وتحدث بها عمر عبد السلام عن الحياة البسيطة التي عاشتها البادية في الماضي، وخلوها من كل مظاهر الرفاهية والتسلية التي توافرت حديثا مع التطور ووسائل الاتصالات والإنترنت؛ مما أثر في طريقة الحياة، وطور من أساليب الحياة والتعليم في البادية، كما أثر في عادات البادية وتقاليدها.

وضمن احتفالات الفرع باقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف؛ ألقى الشيخ أنور بسيوني، محاضرة، بعنوان "صفات الرسول بين الصحابة" وذلك في قصر ثقافة مطروح، تحدث بها عن الصفات التي اتسم بها الرسول الكريم منذ صغره، ووسط أصحابه، قبل نزول الرسالة، وتسميته بالصادق الأمين، ثم تحدث عن مرحلة نزول الوحي والرسالة، وكيف وقف أصحابه معه وساندوه في الدعوة، وكانوا خير سند ورفيق.

فيما نفذت الفنانة منى شاكر، ورشة فنية في قصر ثقافة مطروح، باستخدام الورق الملون والشمع.