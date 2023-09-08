عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في يومه قبل الأخير.. استعراضات شعبية مبهجة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون

صدى البلد

تتوالى العروض الفنية والغنائية لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والذي تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

وفي يومه قبل الأخير، شهدت حديقة الشيخ زايد، مساء الخميس، عرضا لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين ناصر قدمت بها تابلوهاتها الفنية وتضمنت "بنات بحري، الفلاحي، الغزل، تحيا مصر"، أعقبها عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بفقرات "الصعيدي، الفلاحي"، إلى جانب عرض فني لدولة فلسطين بأغاني "أنا دمي فلسطيني، جينالك يا فلسطين"، بجانب عرض فني لفرقة سريلانكا لأشهر استعراضاتهم الغنائية الراقصة.

وزيرة الثقافة تستجيب لنجلاء فتحي وتعيد لوحة عاش هنا لمنزل حمدي قنديل

عائشة المراغي رئيسًا لتحرير «محكى شهرزاد»

نبيل نعيم لـ صدى البلد: الإخوان جماعة ماسونية تستخدمها بريطانيا لزعزعة المنطقة| فيديو

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

الجمعة.. بدء فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر| تفاصيل

بعد تعرضه لأزمة صحية.. نقل الفنان التشكيلى عز الدين نجيب للعناية المركزة|تفاصيل

ذكرى وفاة محيي الدين اللباد.. التشكيلي الذي لم يتخل عن ريشته

النزعة الدرامية في الشعر الأندلسي تمنح محمود القاعود الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى

ندوة لمناقشة رواية "بنت الحارة" في بيت السناري

البداية من حجر رشيد.. خبير يشرح خطوات استعادة الآثار المصرية

عروض فنية 

 

على جانب آخر أمتعت فرقة سوهاج للفنون الشعبية فقرات "العصايا، الربابة"، بينما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية "الترحيب، الجية، السامر"، غناء سلومة عبد الله، والفرقة تدريب عوام مصطفى، بجانب عروض فنية لفرق دول رومانيا والمكسيك وذلك على مسرح منتجع شاطئ الفيروز.

وبنادي الأسرة قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن البيئة الريفية بفقرات "الحصان الشرقاوي، السقايين، الفلاحي، الحوايا"، كما عرضت فرقة أسوان للفنون الشعبية الرقصات النوبية التي تمثل التراث الشعبي، بينما مثلت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها للسمسمية والصيادين الضمة، بالإضافة إلى تقديم دولة الهند لعدد من الرقصات الشعبية لها.

وعلى مسرح نادي الدنفاه قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية تابلوهات "الدبكة، رجال سيناء"، تلاها فرقة إندونيسيا وقدمت اشهر رقصاتها بمشاركة عدد من الأطفال، وقاموا بعمل بمسابقة وتقديم بعض الهدايا للأطفال، بينما استعرضت فرقة ملوي للفنون الشعبية بأغاني "أمانة يا مراكبي، التحطيب، السحجة" تدريب محمد شحاته، بينما قدمت فرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية عروض "بتغني لمين، آه يالالي، صوصو".

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23 يشارك به 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وتقام فعاليات قصور الثقافة في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، وتختتم فعالياته بحفل فني كبير لجميع الفرق المشاركة مساء الجمعة 8 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تستجيب لنجلاء فتحي وتعيد لوحة عاش هنا لمنزل حمدي قنديل

عائشة المراغي رئيسًا لتحرير «محكى شهرزاد»

نبيل نعيم لـ صدى البلد: الإخوان جماعة ماسونية تستخدمها بريطانيا لزعزعة المنطقة| فيديو

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

الجمعة.. بدء فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر| تفاصيل

بعد تعرضه لأزمة صحية.. نقل الفنان التشكيلى عز الدين نجيب للعناية المركزة|تفاصيل

ذكرى وفاة محيي الدين اللباد.. التشكيلي الذي لم يتخل عن ريشته

النزعة الدرامية في الشعر الأندلسي تمنح محمود القاعود الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى

ترشيحاتنا

مي البحيرى للسيدات : لو جوزك بصباص سيبيه يفك عن نفسه بلاش مبالغة

زيلينسكي: بوتين قتل قائد فاجنر

سجدة الفرح و“خراب البيوت”| طليقة حسن شاكوش تثير الجدل باعتذار.. وهذه قصة “خناقة” فرح شعبان

الإمارات تعلن العثور على جثة أحد طياري رحلة التدريب الليلية

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

«حماة الوطن» يشارك في الملتقى الثالث للأحزاب الداعمة لترشيح السيسي لولاية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ