توفى في ذكرى مئوية جده..معلومات عن حفيد سيد درويش بعد رحيله اليوم|تفاصيل

توفي طارق درويش، الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش، وفق ما أعلن شقيقه محمد درويش البحر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة.

وشُيعت جنازة طارق حسن سيد درويش، حفيد الفنان الراحل سيد درويش من مسجد الإمام الشافعي.

وقال محمد درويش:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي طارق درويش نسألكم الدعاء، البقاء لله تعالى وحده يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن حفيد سيد درويش



بحسب الموقع الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، نقدم من هو حفيد سيد درويش الراحل:

- يُدعى طارق درويش.

- حفيد الفنان سيد درويش.

- أخو الفنان محمد حسن سيد درويش.

- الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش.

- درس في جامعة عين شمس.

- كان يعمل مدير عام بأحد البنوك المصرية.

- كان يعاني من بعض الأمراض، بحسب ما نشره أخيه وأصدقائه في شهر يوليو.

فنان الشعب سيد درويش

ويعتبر الفنان سيد درويش، الذي تستعد قطاعات وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية، للاحتفال بالمئوية الخاصة به، بمجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب بـ «فنان الشعب».

وبمناسبة مئوية رحيله، تًقيم وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، في الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب "سيد درويش"، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز مصر، تخليدًا لذكراهم، وامتنانًا بما قدموه، وبما يستهدف صون مفرداتنا الثقافية الزاخرة بكنوز الفن والمعرفة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، عدد من الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد 17 سبتمبر الجاري، ويحتضن المسرح الصغير ندوة ثقافية تستضيف كلًا من: الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، ومحمد درويش بمشاركة جمعية أصدقاء سيد درويش، وفرقة تراث سيد درويش، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وصالوناً ثقافياً عن تراث سيد درويش الموسيقي، وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري.