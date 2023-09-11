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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كان الطلاق شائعًا.. 10 معلومات غريبة عن الزواج في عهد الفراعنة| رقم4 ستبهرك

صدى البلد

خلال عهد الفراعنة، كان الزواج يحتل مكانة بارزة في المجتمع المصري القديم. إذ كان يُعتبر تقليدًا هامًا ومقدسًا، حيث كان يُنظر إليه على أنه اتحاد بين اثنين من البشر وبين الإنسان والإله. وقد كانت هناك مجموعة من القواعد والتقاليد التي كان يجب اتباعها في عقد الزواج في تلك الحقبة.

 

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10 معلومات عن الزواج في عهد الفراعنة

 

1- في العصور الفرعونية، كان الزواج يحظى بأهمية كبيرة، حيث يُعتبر تقليدًا بارزًا يجمع بين اثنين من البشر ويجمع بين الإنسان والإله.

 

2- عادةً ما يكون الزواج في ذلك الوقت بين رجل وامرأة من نفس الطبقة الاجتماعية، ومن الممكن أيضًا أن يتزوج رجل من امرأة تنتمي لطبقة اجتماعية أدنى.

 

3- كان الزواج في تلك الحقبة عادةً ما يتم بين رجل وامرأة في سن المراهقة، ومن الممكن أيضًا أن يتزوج رجل من امرأة في سن أكبر.

 

4- في العصور الفرعونية، يتم عقد الزواج من خلال عقد زواج يُكتب على لوحة من الحجر أو الخشب.

 

5- يُعقد الزواج في العصور الفرعونية في حفلة خاصة يحضرها أفراد الأسرة والأصدقاء.

 

6- يُعتبر الزواج في العصور الفرعونية مقدسًا، ويُعتقد أن الآلهة تباركه.

 

7- يُنظر إلى الزواج في تلك الحقبة على أنه رابطة مدى الحياة، ويمكن إنهاؤه فقط عن طريق الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

 

8- يُنظر إلى الزواج في العصور الفرعونية على أنه ضروري لضمان استمرار الأسرة وتواصل السلالة.

 

9- حرصت الزوجة أن تكون مخلصة لزوجها، إذ كان من الممكن أن تعاقب الزوجة الخائنة بالموت.

 

10- من المتوقع أن يكون الزوج مراعيًا لزوجته، ومن الممكن معاقبة الزوج القاسي بالطلاق.

الفراعنة الزواج المصرى القديم العصور الفرعونية الحياة

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