أحد أهم من كتبوا عن مقابر القاهرة القديمة.. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل

تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة على رحيل الأديب خيري شلبي والذي ألف حوالي 70 كتابًا، من بينها عشرين رواية ودراسات نقدية وحكايات تاريخية ومسرحيات ومجموعات قصصية.

اشتهر خيري شلبي بأسلوبه الأدبي المميز، الذي يمزج بين الواقع والخيال. وقد أطلق عليه بعض النقاد لقب "رائد الواقعية السحرية في الأدب العربي".

كان خيري شلبي مهتمًا بقضايا المهمشين والفقراء، وكان يحاول تسليط الضوء على معاناتهم في أعماله الأدبية. وقد جسد ذلك في العديد من رواياته، مثل "الوتد"، و"وكالة عطية"، و"صحراء المماليك".

10 معلومات عن خيري شلبي

- ولد خيري شلبي في 31 يناير 1938 في قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ.

- بدأ الكتابة في سن مبكرة، ونشر أول قصصه في الصحف والمجلات المصرية.

- في عام 1966، صدرت روايته الأولى "الأوباش"، والتي أحدثت ضجة في الأوساط الأدبية.

- من أشهر رواياته الأخرى: "الشطار"، "الوتد"، "وكالة عطية"، "صحراء المماليك"، "رحلات الطرشجي الحلوجي"، "زهرة الخشخاش"، "أسطورة إسماعيل ياسين".

- كان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية في الأدب العربي.

- حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب (1980)، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (2003)، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (2005).

- توفي في 9 سبتمبر 2011 عن عمر ناهز 73 عامًا.

- كان يُعرف عنه أسلوبه الأدبي المتميز، الذي يمزج بين الواقع والخيال.

- كان يهتم بقضايا المهمشين والفقراء، وكان يحاول تسليط الضوء على معاناتهم في أعماله الأدبية.

- كان من الشخصيات العامة المؤثرة في مصر، وكان له دور بارز في دعم الثقافة المصرية.

أعمال خيري شلبي

الرواية: "الأوباش"، "الشطار"، "الوتد"، "وكالة عطية"، "صحراء المماليك"، "رحلات الطرشجي الحلوجي"، "زهرة الخشخاش"، "أسطورة إسماعيل ياسين".

القصة القصيرة: "صاحب السعادة اللص"، "المنحنى الخطر"، "سارق الفرح"، "أسباب للكي بالنار"، "الدساس"، "أشياء تخصنا"، "قداس الشيخ رضوان".

المسرحية: "صياد اللولي"، "غنائية سوناتا الأول"، "المخربشين".

الدراسات النقدية: "محاكمة طه حسين: تحقيق في قرار النيابة في كتاب الشعر الجاهلي"، "أعيان مصر (وجوه مصرية)، "غذاء الملكات (دراسات نقدية)، "مراهنات الصبا (وجوه مصرية)، "لطائف اللطائف (دراسة في سيرة الإمام الشعراني)، "أبو حيان التوحيدي (بورتيره لشخصيته)، "دراسات في المسرح العربي"، "عمالقة ظرفاء".

تُرجمت العديد من أعمال خيري شلبي إلى اللغات الأجنبية، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والصينية.

يُعد خيري شلبي من أبرز الكتاب المصريين في القرن العشرين، وقد ترك بصمة واضحة في الأدب العربي.