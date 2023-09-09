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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكرى رحيله| خيري شلبي.. شيخ الحكائين الذي أعطى صوتًا لعالم المهمشين

الكاتب الروائي خيري
الكاتب الروائي خيري شلبي

نحتفل اليوم بذكرى خيري شلبي، الكاتب والروائي الذي يُعتبر أحد أهم رموز الإبداع الأدبي.

ترك شلبي وراءه إرثًا ثريًا من الأعمال الأدبية والدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا واستمرت في البقاء في الذاكرة، حيث أصبحت بصمات رائعة في تاريخ الرواية العربية.

عالم المهمشين

تميز شلبي بتعزيز عالم المهمشين والنظر إليهم على أنهم "ملح الأرض"، دون أن ينظر إليهم من برجٍ مرتفع. بل اندمج معهم وعبّر عنهم في أعماله. 

أنجز أعمالًا ذات أهمية كبيرة تتناول عالم القرية وتحكي قصص الريف المصري. 

اشتهر شلبي بانحيازه الواضح لعالم المهمشين وتحدث باسمهم، ولقب بـ "شيخ الحكائيين". 

قدم أعمالًا فريدة تستكشف حياة القرية وموضوعاتها المميزة.

يُعتبر شلبي من رواد الأدب الذي يجمع بين الواقعية والسحرية في أعماله الروائية، يتحول المادة إلى كائنات حية تعيش وتتأثر وتؤثر، وتستطيع الأشجار والحيوانات والطيور والحشرات وجميع المخلوقات التي تعيش على الأرض التحدث والتفاعل، يصل الواقع في أعماله إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع. 

ومع ذلك، يؤمن القارئ بما يقرأه ويتفاعل معه.

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رواياته

من أمثلة رواياته التي تعكس هذا الأسلوب هي "السنيورة" و"بغلة العرش"، حيث يتداخل الواقع والأسطورة بشكل مثير. 

وتعتبر رواية "الشطار" فريدة من نوعها، حيث يتم سرد الرواية بالكامل (خمسمائة صفحة) عن طريق كلب. 

يتعرف القارئ على شخصية الكلب ويعيش تجربته الدرامية بشغف.

حقق خيري شلبي العديد من الجوائز المرموقة تكريمًا لمسيرته المليئة بالأعمال المتميزة، من بين هذه الجوائز: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1980-1981، وجائزة نجيب محفوظ للآداب عام 1983، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1990-1991. كما تم تكريمه أيضًا بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الابتكار الأدبي عام 2006.

ترجمة رواياته

ترجمت معظم رواياته إلى الروسية والصينية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والعبرية والإيطالية، وخصوصا رواياته: الأوباش، الوتد، فرعان من الصبار، بطن البقرة، وكالة عطية، صالح هيصة.

خيري شلبي صاحب مسيرة ثرية وممتدة من الإبداع؛ حيث قدم خيرى شلبى ما يقرب من السبعين عملا، فى الرواية والقصة القصيرة والدراسة الأدبية والمسرحية وأبرزها: السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين.

رحيل خيري شلبي

رحل خيري شلبي عن عالمنا في 9 سبتمبر 2012، لكن إرثه الأدبي لا يزال حيًا، مع كل كلمة كتبها ورواية نشرها، يستمر تأثيره على الأجيال القادمة من القرّاء والمثقفين. 

يعتبر خيري شلبي مصدر إلهام للكتّاب الشباب والمهتمين بالأدب، وتظل أعماله تحتل مكانة هامة في الأدب العربي المعاصر.

 

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