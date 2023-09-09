إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للإبداع الروائى الأول في دورتها الرابعة.. اليوم

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائى الأول، اليوم السبت، الفائز بالجائزة فى دورتها الرابعة، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثانية عشرة لوفاة الأديب الكبير، حيث تمنح الجائزة في فرعي الرواية والدراسات النقدية.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة خيرى شلبي في دورتها الرابعة، كلا من:

1. أربع ساعات وجسد، للكاتبة إيمان أبو غزال

2. أَفْتُونِي فِي مآلي، للكاتب أحمد وفدي الديب

3. تقاطعات، للكاتب خالد عصام

4. قرية المائة، للكاتبة رحاب لؤي

5. مونروفيا، للكاتب أحمد فريد مرسي

جائزة خيري شلبي

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أعلنت عنها الإعلامية الراحلة إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

ويتم الإعلان عن انطلاق الدورة الجديدة للجائزة كل عام في 31 يناير، وهو ذكرى ميلاد خيري شلبي، ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو وهو ذكرى ميلاد ابنته الراحلة الفنانة إيمان خيري (1978 – 2021)، ويتم الإعلان عن الفائز في 9 سبتمبر في ذكرى رحيل خيري شلبي.

خيرى شلبى

يشار إلى أن خيري شلبى أحد رموز الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث جاء فى مقدمة صفوفمن انتهجوا مدرسة الواقعية السحرية، ففى أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض، تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما جرى تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح".

وحاز شلبي العديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته الأدبية الثرية، منها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.