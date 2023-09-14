خاص.. التفاصيل الكاملة لترميم بيت سيد درويش وتحويله إلى متحف

أعلنت سوزان، زوجة حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، بدء إحدى شركات التطوير العقارى فى ترميم منزل الموسيقار الراحل سيد درويش بالقاهرة.

وكشفت زوجة حفيد سيد درويش، تفاصيل عمليات الترميم، قائلة: «الشركة التي تبرعت لترميم البيت كان ذلك منذ عامين، وبعد الحصول على الموافقات والتصريحات اللازمة، تعطل الأمر لأسباب خاصة، وتم تجديد عملية الترميم من جديد خلال الفترة المقبلة، لذا تطلب الأمر تجديد التصاريح من حي روض الفرج، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري».

وقالت، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن الدكتورة نيفين الكيلاني في ديسمبر الماضي وجهت بإنهاء جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لتجديد بيت الفنان الراحل سيد درويش، متقدمة بالشكر لها لمجهودها في ذلك الأمر.

وأضافت زوجة حفيد سيد درويش، أن محمد حسن سيد درويش، أكد أن منزل الراحل ملكًا للشعب المصري، وليس ملكًا لأحد، وسيتم تحويله إلى متحف خاص بالفنان سيد درويش خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفتوحًا لكل زواره من الداخل والخارج.

وأوضحت أنه رفض هدم البيت، أو بيعه، خاصة أنه هناك العديد من الأشخاص حاولوا شراءه، لكنه رفض الفكرة.

ولد سيد درويش فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.