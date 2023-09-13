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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مدينة مسجلة على قوائم التراث العالمي..

تراث مهدد.. كيف أثر زلزال المغرب على مدينة مراكش القديمة؟

مراكش القديمة بعد
مراكش القديمة بعد الزلزال

ألحق الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب منذ أيام أضرارًا جسيمة بمباني مراكش القديمة، والتي يطلق عليها اسم المدينة الحمراء التاريخية في المغرب. وقد وقع الزلزال في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، إذ شعر بالزلزال في جميع أنحاء المغرب، وكذلك في الجزائر وتونس.

 

مباني تاريخية

 

وتسبب الزلزال في انهيار أجزاء من العديد من المباني التاريخية، بما في ذلك قصر الباهية وساحة جامع الفنا. وقالت السلطات المغربية إن الزلزال أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين. كما تسبب في أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الطرق والجسور والكهرباء.

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تراث عالمي

 

ووصفت السلطات الزلزال بأنه "أقوى زلزال يضرب مراكش منذ أكثر من قرن". وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن الزلزال قد يلحق أضرارًا جسيمة بالتراث الثقافي لمراكش.

 

ووصفت اليونسكو مراكش بأنها "مدينة ذات قيمة عالمية استثنائية". وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985، إذ أوضحت بأنها ستقدم المساعدات التقنية للحكومة المغربية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة.

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