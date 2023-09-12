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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

صدى البلد

خلال عهد الفراعنة، كان الذهب يحتل مكانة مهمة وقيمة كبيرة في المجتمع المصري القديم. كان الذهب يُعتبر رمزًا للقوة والثراء والروعة.. استخدم الفراعنة الذهب في الديكورات الفخمة للمعابده والقصور، وكذلك في صناعة المجوهرات والأواني الفاخرة، وتم استخدام تقنيات متقدمة لاستخراج وتكرير الذهب، وكانت مصر تعد واحدة من أهم الدول المنتجة للذهب في ذلك الوقت، ويُعتقد أن الفراعنة كانوا يعتقدون أن الذهب يمتلك قوى خاصة وروحانية، ولذلك كان يرتبط بالمقدسات والأوضاع الدينية.

 

10 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟ 

 

 

1- كان الذهب معدنًا نادرًا وباهظ الثمن، وكان يُنظر إليه على أنه رمز للثروة والسلطة، حيث كان فقط الأغنياء والأقوياء هم القادرون على الحصول عليه.

 

2- كان الذهب معدنًا لا يتأكسد، وكان يُعتقد أنه يرمز إلى الخلود. الذهب معدن لا يتأكسد، مما يعني أنه لا يتفاعل مع الأكسجين أو أي عناصر أخرى في الهواء، هذا يجعله يحافظ على بريقه ولونه على مر الزمن. كان الفراعنة يعتقدون أن الذهب يرمز إلى الخلود، حيث يعتقدون أن الموتى الذين تم دفنهم بالذهب سيعيشون إلى الأبد في الحياة الآخرة.

 

خصائص سحرية

 

3- كان الذهب معدنًا مرنًا ويمكن تشكيله في مجموعة متنوعة من الأشكال، مما جعله مثاليًا للاستخدام في المجوهرات والتماثيل والأعمال الفنية الأخرى. كان الذهب معدنًا مرنًا ويمكن تشكيله في مجموعة متنوعة من الأشكال. هذا جعله مثاليًا للاستخدام في المجوهرات والتماثيل والأعمال الفنية الأخرى. كان الفراعنة بارعين في تشكيل الذهب، وكانوا يصنعون مجموعة متنوعة من القطع الفنية الجميلة من الذهب.

 

4- اعتقد الفراعنة أيضًا أن الذهب يتمتع بخصائص سحرية. كانوا يعتقدون أن الذهب يمكن أن يحميهم من الشر، ويمكن أن يساعدهم في الحياة الآخرة. لهذا السبب، قاموا بدفن موتاهم مع العديد من الأشياء الذهبية، مثل الأواني والمجوهرات.

 

5- ارتبط الذهب بالآلهة المصرية، إذ كان يُعتقد أن الآلهة المصرية تصنع من الذهب، وكان الفراعنة يعتبرون أنفسهم ملوكًا مختارين من قبل الآلهة. لهذا السبب، كان الفراعنة يحرصون على استخدام الذهب في ملابسهم ومجوهراتهم وديكورات مقابرهم.

أغراض دينية 

 

6- كان الذهب يُستخدم في أغراض دينية. كان يستخدم الذهب في صناعة الآلهة والتماثيل والأشياء الدينية الأخرى.

 

7- اعتقد البعض أن الذهب يحمي هذه الأشياء الدينية ويمنحها قوة سحرية.

 

8- تم استخدام الذهب في بناء المعابد والمقابر والأهرامات. كذلك في طلاء الجدران والأعمدة، وفي صناعة التماثيل والأشياء الدينية الأخرى.

 

رمز للثروة 

 

9- تم استخدام الذهب في صناعة المجوهرات، مثل القلائد والأساور والأقراط. إذ كانت المجوهرات الذهبية تُستخدم للزينة، وكانت أيضًا تُستخدم كرمز للثروة والسلطة.

 

10- استخدام الذهب في صناعة الأدوات المنزلية، مثل الأواني والمزهريات. كانت الأدوات المنزلية الذهبية تُستخدم للزينة، وكانت أيضًا تُستخدم كرمز للثروة والسلطة.

الفراعنة الذهب المجتمع المصري القديم مصر قوة سحرية المجوهرات

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