عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أهمية دور الفلاح والوعي الصحي ضمن فعاليات لقصور الثقافة بالغربية

صدى البلد

شهد قصر ثقافة المحلة الكبرى عددا من الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، جاء في مقدمتها محاضرة للاحتفال بعيد الفلاح ومعرض لمنتجات ورشة تصنيع الجلود.

في هذا السياق، تحدث الصحفي محمد عبد العظيم موضحا الدور المهم للفلاح المصري في المجتمع، مشيرا إلى كونه أحد أهم روافد الدخل القومي، كما تناول رؤية الأعمال الدرامية والسينمائية للفلاح، مستعرضا أهم تلك الأعمال، وهي: فيلم "شيء من الخوف"، بطولة الفنانة شادية والفنان محمود مرسي، وفيلم "الأرض"، للمخرج الراحل يوسف شاهين، وفيلم "المواطن مصري"، للنجم العالمي الراحل عمر الشريف، ومسلسل "البشاير" للنجم الراحل محمود عبد العزيز.

وفي إطار فعاليات قصور الثقافة التوعوية، احتضن قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة بعنوان "الوعي الصحي والاسعافات الأولية"، أكدت خلالها الدكتورة هدير حسانين، مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بأن الاسعافات الأولية من شأنها انقاذ روح من الهلاك، لافتة إلى أن الكثير من الدراسات قد أكدت أهمية التعرف على إجراءات الاسعافات الأولية لتقديمها للشخص المصاب، لحين وصول الفريق الطبي المختص.

وشددت على أنه من المهم معرفة أن الإسعافات الأولية لا تُغني مطلقًا عن العناية والعلاج الطبي، ولا تحلّ محل تدخّل وتشخيص الطبيب المختص، كما واستعرضت أهم الأساليب في اسعاف من تعرض لبعض الحالات التي تستدعي معها تدخل الاسعافات الأولية، ومن بينها، الحروق، وحالات الإصابة بضربات الشمس في فصل الصيف، وكذلك التعرض لغيبوبة السكر، أو ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وكذلك حالات الكسور البسيطة.

هذا وطالبت "حسانين" الحضور بضرورة توخي الحذر خلال التعامل مع أي شخص تعرض للإصابة، والإبقاء عليه ممددا بمكان جاف بعيد عن أي مصدر من مصادر الطاقة كالكهرباء أو المواد المشتعلة، مع عدم تحريك الشخص المصاب في حالات حوادث الطرق حتى لا تتفاقم إصابته، لحين وصول الطاقم الطبي المتخصص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

اشتغالة زيزو .. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

الفرعون المثير للجدل|إخناتون.. هل كان نبيا كما يعتقد البعض؟

تراث مهدد.. كيف أثر زلزال المغرب على مدينة مراكش القديمة؟

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

شيوع الطلاق.. 10 معلومات غريبة عن الزواج في عهد الفراعنة|رقم 4 ستبهرك

أحد أهم من كتبوا عن مقابر القاهرة القديمة.. 10 معلومات عن خيري شلبي في ذكراه|تفاصيل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

عروض لفرقة الأنفوشي ولقاء حول حياة البادية ضمن الأنشطة الثقافية بمطروح

في يومه قبل الأخير.. استعراضات شعبية مبهجة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون

ترشيحاتنا

مصدر أمنى ينفى ضبط أشخاص لعضويتهم في حملة انتخابية

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. لماذا أرسلت مصر الميسترال لسواحل ليبيا؟

أول تعليق من أمريكا على محادثات روسيا وكوريا الشمالية

أزمة في اتحاد الكرة حول إقامة مباراة الجزائـر

استشارى تغيرات مناخية: تأثير الزلازل متفاوت حسب مكان وقوعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر لافت.. مي حلمي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

فيديو

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ