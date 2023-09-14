أهمية دور الفلاح والوعي الصحي ضمن فعاليات لقصور الثقافة بالغربية

شهد قصر ثقافة المحلة الكبرى عددا من الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، جاء في مقدمتها محاضرة للاحتفال بعيد الفلاح ومعرض لمنتجات ورشة تصنيع الجلود.

في هذا السياق، تحدث الصحفي محمد عبد العظيم موضحا الدور المهم للفلاح المصري في المجتمع، مشيرا إلى كونه أحد أهم روافد الدخل القومي، كما تناول رؤية الأعمال الدرامية والسينمائية للفلاح، مستعرضا أهم تلك الأعمال، وهي: فيلم "شيء من الخوف"، بطولة الفنانة شادية والفنان محمود مرسي، وفيلم "الأرض"، للمخرج الراحل يوسف شاهين، وفيلم "المواطن مصري"، للنجم العالمي الراحل عمر الشريف، ومسلسل "البشاير" للنجم الراحل محمود عبد العزيز.

وفي إطار فعاليات قصور الثقافة التوعوية، احتضن قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة بعنوان "الوعي الصحي والاسعافات الأولية"، أكدت خلالها الدكتورة هدير حسانين، مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بأن الاسعافات الأولية من شأنها انقاذ روح من الهلاك، لافتة إلى أن الكثير من الدراسات قد أكدت أهمية التعرف على إجراءات الاسعافات الأولية لتقديمها للشخص المصاب، لحين وصول الفريق الطبي المختص.

وشددت على أنه من المهم معرفة أن الإسعافات الأولية لا تُغني مطلقًا عن العناية والعلاج الطبي، ولا تحلّ محل تدخّل وتشخيص الطبيب المختص، كما واستعرضت أهم الأساليب في اسعاف من تعرض لبعض الحالات التي تستدعي معها تدخل الاسعافات الأولية، ومن بينها، الحروق، وحالات الإصابة بضربات الشمس في فصل الصيف، وكذلك التعرض لغيبوبة السكر، أو ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وكذلك حالات الكسور البسيطة.

هذا وطالبت "حسانين" الحضور بضرورة توخي الحذر خلال التعامل مع أي شخص تعرض للإصابة، والإبقاء عليه ممددا بمكان جاف بعيد عن أي مصدر من مصادر الطاقة كالكهرباء أو المواد المشتعلة، مع عدم تحريك الشخص المصاب في حالات حوادث الطرق حتى لا تتفاقم إصابته، لحين وصول الطاقم الطبي المتخصص.