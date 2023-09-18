بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

افتتح اليوم الاثنين أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة، وذلك بحضور نخبة مميزة من الكتاب، والمفكرين، والصحفيين، والناشرين.

حضر الحفل كل من محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس التحرير وإدارة جريدة الدستور، وكذلك النائبة البرلمانية ضحى عاصي، والفنان المسرحي سامح حسين.

معلومات عن دار نشر عصير الكتب

وعصير الكتب للنشر والتوزيع هي دار نشر مصرية تأسست عام 2014، وأصدرت الدار العديد من المنشورات الأدبية والكتب والروايات العربية، كما شاركت في العديد من معارض الكتاب المحلية والدولية.

وحصدت الدار الكثير من الجوائز منها جائزة أفضل جناح في الدورة الـ51، لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

وتتنوع إصدارات الدار وتغطي موضوعات مختلفة على رأسها التاريخ، وأصدرت الدار أعمالا متنوعة في مجالات مختلفة منها: الدراسات النقدية، والكتب الدينية، الشعر، أدب الرحلات، والمجموعات القصصية، والروايات (تاريخية - اجتماعية - خيالية - بوليسية - فلسفية - رعب نفسي)، وكتب الأطفال، والمقالات والخواطر، والتسويق.