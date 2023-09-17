عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بريطانيا تستعيد أحجارا يمنية مسروقة وتعرضها في متاحفها

صدى البلد

تمتلك بريطانيا الآن أربعة أحجار يمنية قديمة تم استعادتها بعد سرقتها من مقبرة في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وتم العثور على هذه الأحجار في متجر في شرق لندن الثلاثاء الماضي بواسطة الشرطة البريطانية.

 

وفتحت السلطات التحقيق في الواقعة، بفضل اتفاقية تم توقيعها بين مدير متحف "فيكتوريا وألبرت" في لندن، تريسترام هانت، وسفير اليمن في المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، حسبما ذكرت بيانات المتحف.

 

رصد الأحجار الأثرية 

 

وصرح قائد شرطة العاصمة ستيفن كلايمان، قائلاً: "تم رصد الأحجار الأثرية من قبل خبير أثري عثر عليها في متجر للتصميم الداخلي في شرق لندن.. وبعد التحقيق الذي أجرته الشرطة، قام البائع بتخليص نفسه من الأحجار وطلب إرجاعها إلى اليمن".

 

وأضاف: "ثبتت التحقيقات أن الأحجار تعود إلى الفترة الزمنية بين الألفية الأولى قبل الميلاد، وتم جمعها من قبل وحدة الفنون والآثار التابعة لشرطة المدينة".

 

وأعلن المتحف أنه سيقوم بحفظ الأحجار مؤقتًا قبل إعادتها إلى اليمن عندما يكون ذلك آمنًا، وخلال هذه الفترة، ستكون الأحجار معروضة أمام الجمهور كجزء من معروضات "الثقافة في الأزمات" في مستودع المتحف، ابتداءً من عام 2025.

 

وصرح تريسترام هانت لصحيفة "الغارديان" قائلاً: "سيتيح للجمهور هذا الاتفاق فرصة التعرف على الإبداع اليمني ويسلط الضوء على كيفية مساعدة برنامج "الثقافة في الأزمات" التابع للمتحف في الحد من التجارة غير الشرعية للقطع الأثرية المنهوبة والحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم".

 

القائمة الحمراء

 

نظرًا للاستمرار في الحرب الأهلية في اليمن، تم إدراج اللوحات الحجرية على القائمة الحمراء الطارئة للتراث الثقافي المعرض للخطر والتي وضعها منظمة المجلس الدولي للمتاحف.

 

وتواجه بريطانيا ضغوطًا متزايدة لإعادة القطع الأثرية التي تم نهبها من بلدانها الأصلية، سواء داخل البلاد أو في الخارج. وقد تم التركيز بشكل خاص على قضية رخام البارثينون وبرونزيات بنين التي يحتفظ بها المتحف البريطاني.

بريطانيا اليمن لندن متحف فيكتوريا والبرت المتحف البريطاني لمجلس الدولي للمتاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

موضوعات متعلقة

الإيسيسكو تطلق المرحلة الأولى لإعداد ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي

"سبع ورقات كوتشينة" يناقش قضايا المرأة في المجتمع ضمن مهرجان مسرح الهواة

توفى في ذكرى مئوية جده..معلومات عن حفيد سيد درويش بعد رحيله اليوم|تفاصيل

بعد إعلان المكسيك بشأن المومياوات | هل بنى الفضائيون أهرامات الجيزة؟

أهمية دور الفلاح والوعي الصحي ضمن فعاليات لقصور الثقافة بالغربية

الفرعون المثير للجدل|إخناتون.. هل كان نبيا كما يعتقد البعض؟

تراث مهدد.. كيف أثر زلزال المغرب على مدينة مراكش القديمة؟

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

ترشيحاتنا

انتخابات الزمالك.. مفاجأة بشأن الطعن ضد فاروق جعفر وحسين لبيب

مستقبل وطن: الرئيس السيسي حريص على تحسين حياة المصريين ورفع الأعباء عنهم

أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر صينية في مصر

يعيق تعزيز الأمن.. الناتو يحذر من ارتفاع أسعار الأسلحة والذخائر

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يقرر زيادة الرواتب والمعاشات

بريطانيا تستعيد أحجارا يمنية مسروقة وتعرضها في متاحفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ