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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

صدى البلد

تم الكشف أمس عن معبد للإلهة أفروديت في مدينة تونيس هيراكليون، الغارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، وذلك بفضل البعثة الأثرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري والمعهد الأوروبي للآثار البحرية.

معبد آمون جريب 

 

تم اكتشاف المعبد الذي يعود للقرن الخامس قبل الميلاد، وكذلك العديد من القطع الأثرية المتعلقة بمعبد آمون جريب، خلال عمليات التنقيب تحت الماء. إذ تضمن اللقى الأثرية التي تم العثور عليها قطعًا برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، بالإضافة إلى بقايا مبانٍ مدعومة بعوارض خشبية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد.

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طقوس دينية 

 

 فرانك جوديو، رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية، قال إن البعثة اكتشفت أيضًا منطقة تخزين القرابين والنذور والعناصر الثمينة في معبد آمون الغربي. وتتضمن هذه المنطقة مجموعة من الحلي الذهبية مثل أقراط على شكل رأس أسد وعين واجيت ودلاية، فضلاً عن أوانٍ من المرمر تستخدم لتخزين العطور ومراهم التجميل، بالإضافة إلى أطباق طقوسية فضية تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية، وقبضة يد نذرية من الحجر الجيري وأبريق بشكل بطة مصنوع من البرونز.

غرق مدينة تونيس هيراكليون

 

يذكر أن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة كانت تعتبر أكبر ميناء في مصر على ساحل البحر المتوسط قبل تأسيس مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد من قبل الإسكندر الأكبر.. وقد غرقت المدينة تحت سطح البحر بعد الزلازل التي ضربت المنطقة في الماضي، وقد تم إعادة اكتشاف المدينة في عام 2000م.

أفروديت تونيس هيراكليون اثار غارقة الاسكندرية خليج أبي قير

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