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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دار الكتب.. الانتهاء من ترميم مصحف يعود إلى القرن الأول الهجري|تفاصيل

صدى البلد

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، احتفالية بعنوان: الجمهورية الجديدة والحفاظ على التراث"، وذلك بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي). والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ الباقية للمصحف الشريف على مستوى العالم. 

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أهمية تاريخية

 

أقيمت الاحتفالية بمقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة. 
وبدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تحدث أسامة طلعت رئيس دار الكتب عن الأهمية التاريخية لمخطوط المصحف الذي يعد من أندر النسخ على مستوى العالم.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، من إعداد مركز التصوير عالي الجودة بدار الكتب وقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية على يد خبراء المركز.

واختتم الحفل بعرض لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر.

أقيم الحفل بحضور عدد كبير من المدعوين من جهات مختلفة وعدد من المهتمين بالتراث.

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