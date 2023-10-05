تعاون مع عمرو دياب ونانسي عجرم.. الشاعر بهاء الدين محمد يُعلن اعتزاله|تفاصيل

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد اعتزاله، دون أن يكشف الأسباب وراء ذلك، إذ كتب في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أعلن اعتزالي لأسباب خاصة.

وانهالت التعليقات على المنشور الذي كتبه بهاء الدين محمد من قبل زملائه وأصدقائه، كالآتي: مينفعش أرجوك، مش من حقك على فكرة، خبر وحش اوي بصراحة، لا طبعا أنا بصفتي من عشاق فنك برفض القرار ده، لأنك مش ملك نفسك أنت ثروة قومية.

وكتب صديق آخر له: قرار غير مقبول على الإطلاق.. مش من حقك تعمل كدة يا صاحبي، الإبداع ملك للجميع، وأنت بحر من الإبداع وفيض المشاعر والإحساس بكلماتك وأشعارك الرائعة التي حفرتها على الصخور ورسخت في الأذهان على مر دهور وعقود ووصلت لقمة القمة..المبدعون لا يعتزلون أبدا أبدا.



وكتب متابع له: ربنا يطمنا على حضرتك وياريت تعيد تفكير في الموضوع ده احنا مش هنقدر نستغنى عن حضرتك وعن الكلمات الجميلة.

معلومات عن بهاء الدين محمد

ولد بهاء الدين محمد في 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، وقد تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ويعد الشاعر بهاء الدين واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث قدم عددا كبيرا من الأغاني الفنية المميزة.

تعاون مع كبار المطربين المصريين والعرب من أبرزهم: عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، راغب علامة، إليسا، شمس التونسية، نانسي عجرم، وائل جسار، هيثم شاكر.

كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير ستار ميكر، والذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.