الجمعة.. رانيا يحيى تعزف في حب مصر على المسرح الصغير بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا للفنانة الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، فى الثامنة من مساء يوم الجمعة ٦ أكتوبر الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وعن برنامج الحفل تقول الدكتورة رانيا يحيى، إنه يتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، وقدمت خلال فترات تاريخية مختلفة .

وأشارت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن هذه الأغانى التى تعبر عن حب مصر، تقدم لأول مرة فى مصر بعزف على آلة الفلوت، والحفل يقدم مجانى احتفالا بانتصارات أكتوبر العظيمة .