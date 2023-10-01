خالد خليفة قبل رحيله: أريد من السوريين أن يعيدوا قراءة التاريخ

توفى اليوم الكاتب والروائي السوري البارز خالد خليفة عن عمر ناهز 59 عامًا، وفقًا لما أعلن عنه أصدقاؤه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد خالد خليفة هو روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية ولد في 1 يناير 1964 في أورم الصغرى، حلب، سوريا، ودرس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988.

خالد خليفة وإعادة قراءة التاريخ السوري

وخلال حوار أجرته معه الجارديان والذي نشر خلال هذا العام، تم سؤال خالد خليفة سؤالًا حول ما الذى يريد أن يتعلمه السوريون وأجاب: أريد من السوريين أن يعيدوا قراءة التاريخ، وأن أسأل من طرد السوريين المسيحيين واليهود من مدينتهم - من هم أبناء بلادنا - ومن أحبط مشروعهم الصناعي الكبير ومحاولتهم أن يكونوا جزءًا من العالم المتحضر.

والسؤال اليوم من قرر أن الديمقراطية محرمة على هذا البلد؟ من خلال قراءة هذا التاريخ، أريدهم أن يعرفوا أنهم ليسوا مجموعة من الطوائف الدينية، لكنهم أناس يتعايشون بثقافات مختلفة وأصلية. ستساعدنا إعادة قراءة التاريخ الحديث على عدم تكرار أخطاء الماضي بالاعتماد على القوى الخارجية التي لعبت في المنطقة منذ الاحتلال العثماني ودمرت فكرة التعايش فيها.

خالد خليفة

خالد خليفة: كل أماكن طفولتي دمرت

وبسؤاله حول ما إذا كان قد رأى مدينته حلب منذ أن تم تدميرها أجاب: نعم رأيت المدينة لأول مرة منذ الحرب قبل ثلاث سنوات. لقد كانت لحظة مدمرة. طوال فترة الحرب امتنعت عن مشاهدة مقاطع الفيديو والعديد من الصور التي تم بثها طوال الوقت، والتي توثق الدمار الذي لحق بالمدينة. كل أماكن طفولتي دمرت أو كادت أن تدمر. بعد عودتي إلى منزلي في اللاذقية، بقيت لوحدي لأكثر من أربعة أيام، أبكي.