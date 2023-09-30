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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان جوائز ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما في ختام دورته الخامسة

ملتقى أفلام المحاولة
ملتقى أفلام المحاولة

اختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مدار الأسبوع الحالي، وضم في مسابقته الرسمية 11 فيلما تسجيليا و18 فيلما روائيا قصيرا. بمشاركة المعهد العالي للسينما، والإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى أفلام نتاج ورشة ابدأ حلمك.

الملتقى نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية، وشهد الحفل الختامي الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية ورئيس الملتقى، وبحضور المخرج أشرف فائق، د. أشرف محمد، د. مجدي الناظر، والمخرج عصام حلمي، د. مروة عزب، وزايد نايف، د. نادر رفاعي، د. منى شعير، والمخرج محمد صابر، كما حضر أعضاء لجنة التحكيم د. يسري المناديلي د. أشرف راجح.

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فرقة التذوق للموسيقي

 

 

وقدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمود أبوزيد مجموعة من أفضل أغانيها.

وأعلنت لجنة التحكيم جوائز الفائزين في الملتقى كالتالي:
- جائزة سعيد الشيخ في المونتاچ ساندرو كنعان عن فيلم "ري موت"
- جائزة عبد العزيز فهمي في التصوير يوسف شعبان عن فيلم "رحال"
- جائزة لينين الرملي في السيناريو حسام شاكر، سمر الهنداوي عن فيلم "ري موت" 
- جائزة فريد شوقي في التمثيل منة الفيومي، عن فيلم "مهما طال البعاد"
- جائزة سمير سيف في الإخراج سمر الهنداوي، عن فيلم "ري موت"
- جائزة رأفت الميهي أفضل تجديد وابتكار سمر الهنداوي، عن فيلم "ري موت"
- جائزة صلاح مرعي "لجنة التحكيم الخاصة" الطفلة دالة حربي، عن فيلم "هاعزم أصحابي" 
- جائزة رمسيس مرزوق أفضل فيلم تسجيلي قصير المخرج عصام حلمي، عن "فيلم أبو سمبل - قدس الأقداس"
- جائزة وحيد حامد أفضل فيلم روائي قصير شريف محفوظ، عن فيلم "ممكن ألعب معاكوا"

يشار إلى أن الدورة المقبلة للملتقى تعقد برئاسة الناقد د. مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.

ملتقى أفلام المحاولة قصور الثقافة المعهد العالي للسينما ابدأ حلمك

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