صاحب رواية الموت عمل شاق.. وفاة الروائي السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاما

توفى اليوم الكاتب والروائي السوري البارز خالد خليفة عن عمر ناهز 59 عامًا، وفقًا لما أعلن عنه أصدقاؤه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخالد خليفة هو روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية ولد في 1 يناير 1964 في أورم الصغرى، حلب، سوريا، وقد درس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988.

بدأ خالد خليفة حياته الأدبية بكتابة الشعر، ثم اتجه إلى الرواية والسيناريو، وقد أصدر خليفة العديد من الأعمال الأدبية، منها المجموعة القصصية حارس الخديعة (1993)، حكايات قصيرة (1997)، حكايات أخرى قصيرة (2000).

أما بالنسبة للروايات فقد صدر له: دفاتر القرباط (2000)، مديح الكراهية (2008)، شارع الحرية (2014)، سيرة الغريب (2021).

موقف خالد خليفة من الثورة السورية

جذبت روايته "مديح الكراهية" اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت الرواية للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008. ترجمت روايته إلى اللغات الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، النروجية، الإنجليزية، الإسبانية.

وقد عرف عن خالد خليفة مواقفه المناصرة للثورة السورية منذ لحظة انطلاقها، ولم يخف ذلك أبداً حيث أكد في أكثر من مناسبة مشروعيتها كخيار لا بديل عنه في مواجهة النظام السوري ففي عام 2012، غادر خليفة سوريا وانتقل إلى فرنسا.