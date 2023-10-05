تعرف على حيثيات فوز النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب

أعلنت الأكاديمية السويدية، منذ قليل، عن فوز الروائي والمسرحي النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب.

وقالت نوبل، في بيان لها على موقع “فيسبوك”: “يكتب جون فوس الحائز على جائزة الأدب لهذا العام روايات يتميز أسلوبها بالبساطة”.

وأضافت: "يمكن ملاحظة ذلك في روايته الثانية "Stengd gitar" (1985)، عندما يقدم لنا فوس تنوعا واضحا في موضوعاته الرئيسية".

جون فوس.. حالة إنسانية

وتابعت: “ كما أن هناك شعورا بالخوف والتناقض القوي في أعماله، إذ يظهر ذلك لاحقًا في أعماله، حيث يكون قادرًا على الاستفادة من التوقفات والانقطاعات للتعبير عن عدم اليقين هذا - علاوة على ذلك، شحنها بالعاطفة”.

واستطردت: “وفي مسرحياته، نواجه كلمات أو أفعالا تبدو غير مكتملة، ونقصا في الحل لا يزال يشغل عقولنا”.

وأوضحت أن الحالة الإنسانية هي الموضوع الرئيسي لفوس، بغض النظر عن النوع، مشيرة إلى أن شجاعة فوس في الانفتاح على الشكوك والقلق في الحياة اليومية تكمن وراء التقدير الاستثنائي الذي تلقاه.

ومنحت جائزة نوبل في الأدب لعام 2023 للمؤلف النرويجي جون فوس “لمسرحياته المبتكرة ونثره الذي يمنح صوتًا لما لا يمكن قوله”.