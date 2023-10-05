بعد فوزه بنوبل.. أول تعليق من الكاتب النرويجي يون فوسه

أعلنت أكاديمية نوبل السويدية اليوم فوز الكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للآداب لعام 2023، عن "مسرحياته الإبداعية ونثره الذي يعبر عن المسكوت عنه.

من جانبه قال فوسه في بيان: "أشعر بالسعادة الغامرة والامتنان. أعتبر أنها جائزة للأدب الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يكون أدباً، من دون أي اعتبار آخر".

يون فوسه.. وأسلوبه البسيط

يون فوسه (Jon Fosse) هو كاتب مسرحي وشاعر وروائي نرويجي ولد في 29 سبتمبر 1959 في مدينة هاوجيسند. يعتبر واحداً من أهم الكُتّاب النرويجيين المعاصرين، وقد حصلت روايته هذه على جائزة "المجلس الاسكندنافي للآداب"، وهي أرفع جائزة للأدب الاسكندنافي، كما حصل على جائزة نوبل في الأدب اليون "لمسرحياته ونثره المبتكرة، التي تعطي صوتًا لما لا يمكن قوله".

ويتميز أسلوب فوسه بالبساطة والتكرار، لكنه في الوقت نفسه عميق وشاعري. يتناول في كتاباته مواضيع مثل الوجود والموت والحب والحزن، وغالباً ما تدور أحداثها في أماكن صغيرة ومعزولة.

أشهر أعمال فوسه

رواية: صباح ومساء (2000)

ثلاثية روائية: سُهاد - أحلام أولاف - تعب الليل (1997-1999)

مسرحية: الليلة الصيفية القصيرة (1999)

مسرحية: حلم الخريف (2004)

مسرحية: الاسم (2011)

ترجمت أعمال فوسة إلى أكثر من 50 لغة، وتم عرض مسرحياته في جميع أنحاء العالم.

وقد أشاد أعضاء الأكاديمية السويدية بأسلوب فوسه الفريد، وكتاباته التي تتعمق في الأسئلة الكبرى عن الحياة والموت والحب.

يتميز أسلوب فوسه بالبساطة والتكرار، لكنه في الوقت نفسه عميق وشاعري، إذ يعتمد على اللغة اليومية، ويستخدم التكرار لإبراز الأفكار الأساسية والمشاعر العميقة. كما أنه يميل إلى استخدام الصور والرمزية للتعبير عن أفكاره.

يمكن تقسيم أسلوب فوسة إلى ثلاث سمات رئيسية

موضوعات يون فوسه

يتناول فوسه في كتاباته مواضيع مثل الوجود والموت والحب والحزن. يهتم بشكل خاص بالتجارب الإنسانية الأساسية، مثل الوحدة والخوف والأمل.

وتدور أحداث العديد من أعمال فوسة في أماكن صغيرة ومعزولة. هذه الأماكن تعكس الشعور بالعزلة والوحدة الذي يشعر به كثير من الناس في العالم الحديث.