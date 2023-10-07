مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية والخاصة

يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية ، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع صدي البلد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.



وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثرا إيجابيا في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة.

ولفت إلى أن الدولة تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.