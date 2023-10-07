عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية والخاصة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية ، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي.
 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع صدي البلد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثرا إيجابيا في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة.

ولفت إلى أن الدولة تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي  في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

الذهب نزل.. سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

فيفو تقدم هاتف X100 Pro بدعم الإتصال بالأقمار الصناعية

صلاة قيام الليل بالتفصيل .. أعظم الصلوات في ثوابها

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية والخاصة

أحمد سعد يشارك جمهوره صورا من تسجيل أغنية " بعتذرلك "

بسعر 130 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات كيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

فيديو

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ