تمرد أم عروض خارجية.. شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب البيان الذي أصدره النادي الأهلي عن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت إن محمد عبد المنعم لم يتمرد على الأهلي كما تردد ولم يحدث أي خلاف بينه وبين أي فرد داخل النادي الأهلي.

وواصل شوبير تصريحاته قائلًا: “الأهلي يريد تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة وذلك حرصًا على استمراره مع القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة”.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول وصول عروض احتراف لمدافع الفريق محمد عبد المنعم.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن ما يتردد حول هذا الشأن غير صحيح، ولم يتلق عبد المنعم أي عروض احتراف خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أمير توفيق أن عبد المنعم يشعر بالارتياح والسعادة في النادي الأهلي، بالإضافة لإشادة الجمهور الذي يدفعه للتطور وبذل أقصى مجهود في جميع المباريات.