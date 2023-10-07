تطورات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم

بداية الحادث، عندما تلقت غرفة عمليات المرور إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالقرب من منطقة المقابر اتجاه ميدان الرماية.

حادث ميدان الرماية

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور أمام المارة، لتجنب حدوث تكدسات مرورية في المنطقة، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية، اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أسفر عن إصابة 17 مصابا.

طريق الفيوم

وأوضحت المعاينة، أنه تم نقل المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما عمل رجال المرور على رفع حطام السيارة لتجنب حالة التكدس المروري.

حادث انقلاب سيارة

وكشفت المعاينة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية، أنه تم نقل المصابون إلى مستشفى أكتوبر، وتسبب الحادث في كثافات مرورية بسيطة ويعمل رجال المرور على سحبها لحين إزالة أثار الحادث.

حادث انقلاب سيارة اليوم

بداية الحادث، عندما تلقت غرفة عمليات المرور إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالقرب من منطقة المقابر اتجاه ميدان الرماية، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور، لتجنب حدوث تكدسات مرورية، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، وتبين سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وسماع المصابين للوقوف على ملابسات حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً.