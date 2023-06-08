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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: غلق تقاطع شارعي الأهرام والأشول بالاتجاهين

شارع الهرم
شارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء " جهد ١١ " لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.


وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الاهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة ( يومان ) إبتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٩ وحتي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ علي أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحآ حتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الاعمال دون تعطيل حركة المرور .
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لاصله عقب الانتهاء من الأعمال.


وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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