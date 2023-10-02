مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

شهد كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ،حادث مروع إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بداخلها عدد من طلاب المدارس ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال وإصابة 3 آخرون .

تلقت قسم شرطة التجمع الأول اخطاراً بوقوع حادث أعلي كوبري سمير غانم بدائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من المعاينه انقلاب ميكروباص خاص يقل عددًا من طلاب المدارس ، و أسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال، واصابه 3 أخرون وتراوحت أعمارهم من 13 و14 عامًا .

تم نقل الجثث والمصابين الي المستشفيات ، وتحرر محضر بالحادث وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيق .