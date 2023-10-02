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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية

شهد كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ،حادث مروع إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بداخلها عدد من طلاب المدارس ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال وإصابة 3 آخرون .

تلقت قسم شرطة التجمع الأول اخطاراً بوقوع حادث أعلي كوبري سمير غانم بدائرة القسم . 

علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من المعاينه انقلاب ميكروباص خاص يقل عددًا من طلاب المدارس ، و أسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال، واصابه 3 أخرون وتراوحت أعمارهم من 13 و14 عامًا .

تم نقل الجثث والمصابين الي المستشفيات ، وتحرر محضر بالحادث وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيق .

التجمع الاول القاهرة الجديدة حادث مروع ميكروباص مصرع 4 أطفال مدارس

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