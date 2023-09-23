مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها في الحال، بينما أصيب 14 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 65 بطريق العلمين بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي والجثة لذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين الدولي عند الكيلو 65 اتجاه العلمين، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:- مصطفى عادل مصطفى، 45 عاما، جنى مصطفى عادل، 14 عاما، جنى سامح عبدالعال، 12 عاما، آية محمد علي محمد عادل، 12 عاما، عبد الله محمد علي عبد الله محمد عادل، 14 عاما، وليد جمال شعبان، 40 عاما،عبد الله سامح عبد العال، 25 عاما، نورا أحمد عادل، 18 عاما، أماني محسن حسن، 42 عاما، شهد مصطفى عادل، 22 عاما، هشاممحمد عادل 22 عاما، جيهان محسن عوض، 45 عاما، أسماء محمد عادل، 23 عاما، شيماء محسن حسن 36 عاما.



بينما توفيت وفاء غريب درويش، 65 عاما ومقيمة محافظة بني سويف وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابهاوملابساتها.